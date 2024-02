Lautaro, niente rinnovo e addio Inter: comunicazione arrivata

Lautaro lascia l’Inter? Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna sul futuro dell’attaccante argentino, che ancora non ha rinnovato.

La sua Inter sembra sempre più lanciata verso la conquista dello scudetto – il primo dopo la crisi di Suning del 2021 – e più che mai in questo momento il protagonista è lui. Lautaro Martinez si sta confermando come uno degli attaccanti migliori al mondo e come il giocatore più determinante della Serie A. La coppia con Marcus Thuram funziona alla perfezione, ma il futuro dell’argentino potrebbe essere destinato a compiersi lontano da San Siro, nella prossima stagione.

Voci che arrivano dalla Spagna dicono che su di lui ci sarebbe l’interessamento di una ricca big europea, pronta a inserirsi tra i ritardi nel rinnovo del giocatore. Ad oggi, l’argentino ha ancora un contratto fino al 2026 con i nerazzurri, che però vogliono cautelarsi e blindarlo quanto prima. Il dubbio sul rinnovo è legato principalmente alle richieste economiche del calciatore, e di conseguenza alle possibilità economiche dell’Inter.

La situazione debitoria del club milanese è ancora complicata, e ancora non ci sono notizie concrete su nuovi soci o su potenziali acquirenti. Sul fronte societario, dunque, è tutto fermo, così come in merito alle trattative di prolungamento per Lautaro Martinez. L’attaccante percepisce ad oggi 6 milioni netti all’anno, alla pari di Thuram ma meno di Calhanoglu: è probabile che l’argentino voglia un contratto che rispecchi il suo ruolo di stella della squadra.

Che fine ha fatto il rinnovo di Lautaro? Dalla Premier tentano la star dell’Inter

Secondo il sito spagnolo ‘Fichajes.net’, un club inglese starebbe valutando la possibilità di portare Martinez oltre la Manica. Si tratta del Manchester United, ancora alla ricerca di un attaccante in grado di garantire molti gol e dare continuità all’attacco della squadra. Lautaro rappresenta il profilo ideale, se consideriamo che solo in questa stagione ha già messo a segno 22 reti complessive, di cui 19 in 21 partite di Serie A.

I Red Devils sono sesti in Premier League, ma soprattutto sono solamente il dodicesimo attacco del campionato inglese, con appena 33 reti segnate. L’acquisto di Hojlund finora non ha dato i frutti che Ten Hag sperava, e in estate si cercherà una nuova punta. Lautaro ha il pregio di essere non solo un grande bomber, ma di aver dimostrato in questi anni di integrarsi bene con attaccanti dalle qualità più disparate. Tuttavia, per portarlo via dall’Inter prima del 2026 servirà un’offerta davvero importante.