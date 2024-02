Roma, ecco il sostituto di Rui Patricio: è il migliore di tutti

Rui Patricio non dà più garanzie e la Roma ha iniziato a guardare oltre: il sostituto del portoghese è una vera rivelazione.

Buona prova da parte della Roma che contro l’Inter ha dimostrato, almeno per un tempo intero, di essere in netta ripresa e di poter ancora lottare per un posto in Champions League. Nonostante la sconfitta i giallorossi sembrano aver giovato dell’arrivo di Daniele De Rossi, tutti tranne il portiere Rui Patricio. Vero tasto dolente di una squadra che continua a cercare la propria identità.

L’anno prossimo tanti volti attualmente in rosa faranno le valigie e cercheranno una nuova sistemazione altrove, tra questi non mancherà l’esperto estremo difensore portoghese che a 35 anni non sembra più il miglior profilo per difendere i pali di una porta così prestigiosa. Sarà quindi compito della Roma dare al tecnico, a De Rossi o chi per lui, qualcuno in grado di chiudere la porta a doppia mandata.

Ci sono tanti profili che si sono proposti e che piacciono alla società, ce n’è però uno che in questa stagione si è messo in mostra come uno dei migliori in assoluto e la compagine capitolina spera di chiudere il colpo prima che parta l’asta. I numeri parlano chiaro: è uno dei migliori in circolazione.

Roma, ecco il nuovo portiere: nome a sorpresa per i giallorossi

Obiettivo saracinesca per la Roma che in estate partirà all’assalto di un nuovo portiere. Il nome entrato nelle grazie della dirigenza è quello di un altro profilo esperto: il suo nome è Paulo Gazzaniga, è argentino e quest’anno ha stupito tutti aiutando il Girona a guadagnare i vertici del campionato spagnolo. A 32 anni la Serie A potrebbe offrirgli la migliore opportunità della sua carriera.

Il classe 1992 ha girato l’Europa in lungo e in largo ma mai prima d’ora aveva avuto l’opportunità di rendersi protagonista. A 32 anni pare esserci finalmente riuscito e questo non è rimasto indifferente ai migliori club europei che non disdegnerebbero acquistarlo in cambio di una cifra assolutamente alla portata: può partire per 3 o 4 milioni di euro, ma anche qualcosa meno, visto che il contratto gli scadrà nel 2025.

Gazzaniga piace anche alle grandi d’Europa ma non come titolare, ruolo che la Roma invece gli garantirebbe. In caso di cattivo esito dell’operazione, la Roma ha già pronta un’alternativa. L’altro nome per la porta è quello di Wladimiro Falcone del Lecce, dichiaratamente tifoso giallorosso e pronto a tutto pur di vestire i propri colori. Chissà che il club capitolino non possa dare vita ad un doppio colpo.