Milan, scippo a zero: è beffa bianconera

Il Milan si morde le mani: uno dei suoi obiettivi di mercato più interessanti è sfumato, e di mezzo c’è l’intromissione dei bianconeri.

Sembra proprio che adesso la grande rivale del Milan in campionato sia diventata la Juventus, dopo l’ultimo turno. Vincendo 1-0 sul Napoli, i rossoneri di Stefano Pioli si mantengono a +10 sull’Atalanta quarta (ma con una partita in meno), e la contemporanea caduta della Juve con l’Udinese li riporta a -1 dai bianconeri. Ma la sfida tra le due squadre potrebbe non essere limitata solo al campionato e al piano puramente sportivo, ma bensì anche al mercato.

Proprio lo scorso gennaio, solo per fare un esempio, i rossoneri hanno visto Tiago Djalò, un loro ex giocatore di recente rientrato nella lista degli obiettivi, finire proprio ai rivali torinesi. Non è escluso che la prossima estate possa verificarsi qualche altro sgarbo sul mercato, con il Milan che ha come obiettivi principali un nuovo centravanti e un difensore centrale. Quest’ultimo settore del campo è uno dei più delicati, visti i problemi avuti finora.

Molti infortuni hanno colpito i centrali a disposizione di Pioli, che a gennaio ha dovuto richiamare Gabbia dal prestito al Villarreal. Il 24enne prodotto delle giovanili rossonere non sta figurando male fin qui, ma è tutto da vedere se potrà confermarsi per un posto in squadra nella prossima stagione, accanto a Tomori, Thiaw e Kalulu. Con l’addio a parametro zero di Kjaer, i rossoneri sono alla ricerca di un centrale di qualità e carisma per guidare il reparto, e stanno valutando le loro possibilità.

Altro scippo bianconero al Milan: il difensore inglese si allontana

Uno dei nomi considerati per rinforzare la difesa la prossima estate è stato quello di Lloyd Kelly, 25enne centrale di piede mancino del Bournemouth. Dopo l’exploit di quest’anno in Premier League, il giocatore inglese potrebbe volere un salto di qualità in un club più ambizioso e blasonato, e il Milan si era subito interessato a questa possibilità. Ovviamente, però, la concorrenza su Kelly è agguerrita, e adesso dall’Inghilterra arrivano cattive notizie per Pioli.

Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, sul difensore originario di Bristol ci sarebbe la forte concorrenza di un club bianconero, anche se in questo caso non si tratta della Juventus. È invece il Newcastle, che sta puntando a due acquisti dal Bournemouth: oltre a Kelly, arriverebbe anche il centrocampista danese Philip Billing. Il Milan rischia quindi di essere sorpassato dalla società inglese, molto più ricca, anche se la corsa a Kelly non è ancora del tutto chiusa.