Violato il Fair Play Finanziario: penalizzazione in classifica

La situazione rischia di diventare esplosiva dopo una serie di indicazioni che potrebbero stravolgere la classifica: alcuni club rischiano la penalizzazione.

Controlli e polemiche, spese importanti ma anche spifferi che potrebbero dare vita ad un nuovo pesante terremoto in classifica.

Alcune rivelazioni rilasciate da un famoso tabloid svelano che ci sarebbero valutazioni in corso, e con esse anche rischi abbastanza importanti per una serie di club. In Premier League alcune decisioni sono già state prese, e il meno 10 inflitto all’Everton, con tanto di protesta da parte dei tifosi, potrebbe essere solo la prima di una serie di decisioni anche imminenti. I sostenitori dei Toffees, ma anche alcuni tabloid, hanno sollevato una questione che sembra ormai chiara.

La sensazione diffusa è che non ci sia solo il capitolo relativo all’Everton da attenzionare, ma anche il comportamento sulla gestione del mercato e dei conti fatta negli ultimi anni da altri club. Questo perché vige una regola chiara. In sostanza le società della Premier League possono perdere solo 17,5 milioni di sterline in un periodo totale di tre anni consecutivi, anche se gli investimenti dei proprietari possono alzare il limite a 123 milioni di euro. Per questo motivo l’Everton è stato penalizzato, ma i conti non tornerebbero anche per altre proprietà in Inghilterra. Ci sono altri due casi già sotto la lente d’ingrandimento, e un terzo dossier che potrebbe essere aperto a breve, con il rischio concreto di vedere una classifica totalmente stravolta.

In Premier si rischia il caos: penalizzazioni e fascicoli aperti, cosa accade

Del Manchester City si è detto un po’ tutto. Fra grandi acquisti e spese ingenti, il club è molto chiacchierato. La posizione è ormai chiara, e i Citizens, così come il Nottingham Forrest, sono sotto osservazione per verificare eventuali violazioni del Fair Play Finanziario. Nelle ultime ore sarebbero emerse però anche le vicende relativa ad un’altra squadra.

Secondo ‘Football Insider’ il Wolverhampton sarebbe molto vicino a violare le regole imposte, e i conti sarebbero chiari. Nella gestione dell’esercizio 2021/22 sono state rivelate perdite di oltre 50 milioni di euro, mentre nelle sessioni della passata stagione le spese ammontano a circa 160 milioni di euro.

Per ovviare a questi aspetti è stata formalizzata la cessione al City di Matheus Nunez, in un affare da circa 55 milioni di euro che è stato però completato oltre la data limite relativo ai conti del 2022/23. Per effetto di queste operazioni fatte dal club, anche i Wolves potrebbero incassare una serie di controlli, e di fatto essere al centro dell’attenzione. La classifica della Premier, a causa di una serie di casi, potrebbe quindi essere stravolta nuovamente.