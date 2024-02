Hamilton sfida Leclerc: la rivelazione crea subito una bufera

Sarebbe subito sfida al prossimo compagno di scuderia per il pluricampione del mondo, Lewis Hamilton: ora è bufera.

Che Lewis Hamilton sia la prossima nuova guida Ferrari lo si sa già da ora, a più di un anno dall’inizio del nuovo Mondiale (dopo quello imminente). Si sa anche chi gli lascerà il posto con Carlos Sainz che non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2024 con la Rossa, mentre Charles Leclerc aveva firmato proprio poco prima del clamoroso annuncio. Se qualcuno avesse dubbi però sul fatto che il britannico ed il monegasco si daranno battaglia anche con la stessa vettura, c’è già la risposta.

Hamilton correrà non fin quando si riterrà all’altezza di sfidare gli avversari in pista ma finché riterrà di poter giocare per vincere un nuovo Mondiale e questo non dovrebbe preoccupare solo Leclerc e soprattutto, non solo dal 2025. Dipenderà molto infatti, anche dalla Mercedes. Se la nuova monoposto dovesse essere competitiva già dalla prossima Gara in Bahrein ci accorgeremo che The Hammer ha tutta l’intenzione di tornare a far tremare gli avversari.

Hamilton sfida Leclerc, parole durissime

Certo, tra più o meno dodici mesi poi di competitivo ci dovrà essere qualcos’altro, una Ferrari e se lo sarà, lo sarà anche per lo stesso Leclerc, un cliente certo non comodo per Hamilton. Il passaggio ormai preannunciato del fortissimo inglese a Maranello ha ovviamente esaltato i tifosi, ma la domanda che in tanti si pongono è lecita e cioè se tutto questo possa andare in favore della Ferrari o meno.

La scuderia italiana avrà già calcolato i rischi di lotte interne tra due piloti top, ma non tutti sono così convinti della riuscita dell’esperimento. A parlare di Hamilton nelle scorse ore, Karun Chandhok, per chi non lo ricordasse, ex pilota di F1. Il pilota indiano ha corso nel 2010 con la HRT e nel 2011 in Lotus. Intervistato da Sky Sports Uk, Chandhok si è rivelato molto sicuro sull’argomento.

L’ex pilota di Formula Uno ha da subito fatto capire che qualora ce ne fosse ancora bisogno, è bene ricordare che né Leclerc né Hamilton avranno intenzione di cedere il passo tra un anno. Queste infatti, le parole del commentatore sportivo: “Per me è un segno che ha ancora il fuoco dentro. – Dice parlando di Hamilton – Accettare questa sfida alla sua età è impressionante, ha ancora il coraggio di affrontare un giovane pilota come Leclerc: qualcuno non è d’accordo con me, ma io continuo a credere che Charles sia il pilota più veloce della F1 sul giro secco“. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle.