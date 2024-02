Risultati pessimi: è tutto pronto per l’esonero

L’allenatore vive un momento di seria difficoltà e non si può certo dire che l’esonero non inizi ad incombere su di lui.

Il destino di un po’ tutti gli allenatori è sempre uguale. Una società dà spazio e tempo al tecnico dopo aver deciso di ingaggiarlo, ma arriva poi un periodo dove o i risultati arrivano o la panchina inizia a scricchiolare. Ovviamente, il discorso vale poi a seconda anche degli obiettivi societari e quindi è noto che chi accetta incarichi di club di un certo livello sa benissimo di dover portare presto dei risultati positivi.

C’è poi il discorso a parte per chi subentra a stagione in corso e con un mercato deciso da altri, cosa molto comune ad esempio nel calcio. Oggi non tutti gli allenatori accettano situazioni già avviate da altri ed un esempio molto pratico è quello di Antonio Conte. L’allenatore pugliese negli scorsi mesi ha più volte ribadito di non voler accettare incarichi a metà strada, pur essendo per esempio, corteggiato da un grande club come il Napoli.

Esonero in arrivo, cambia la panchina della big

Un altro allenatore italiano invece ha tentato di far ripartire le sorti di una società importante, provando anche a mettere di nuovo in gioco se stesso dopo le ultime avventure. L’ex campione del mondo del 2006, Gennaro Ivan Gattuso, è infatti oggi l’allenatore del Marsiglia. Il tecnico calabrese ricevette l’incarico dai francesi dopo esser subentrato a Marcelino nello scorso settembre.

Ebbene, ad oggi sembrerebbe che l’ex calciatore classe ’78 non abbia rispettato i patti iniziali. Per adesso le cose in Provenza non stanno andando certo bene, anche se l’allenatore avrebbe quanto meno guadagnato un altro po’ di fiducia da parte della società. Secondo Le10Sport infatti, anche se il pubblico avrebbe iniziato a perdere la pazienza con l’allenatore italiano dopo il pareggio di venerdì scorso, la società avrebbe confermato la fiducia verso Gattuso.

La volontà sarebbe quella di andare fino a fine stagione con l’ex tecnico del Napoli, ma è ovvio che in realtà la panchina oggi non sembri così salda. Con i marsigliesi che ad oggi occupano l’ottavo posto in classifica e con l’ultimo match pareggiato col Metz, Gattuso dovrà per forza di cose dare una svolta a questo campionato altrimenti l’esonero potrebbe arrivare eccome.

Il Marsiglia non ha vinto nelle ultime cinque uscite, l’ultimo risultato positivo inoltre era arrivato in coppa contro il Thionville, squadra con diverse divisioni di differenza dai Phocéens. Ora i marsigliesi sono attesi in Europa League dallo Shakhtar.