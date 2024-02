Il primo colpo è dell’Inter: ora è arrivata anche l’ufficialità

Giocata d’anticipo da parte dell’Inter che dopo la vittoria con la Roma ha ufficializzato il primo colpo dell’anno.

Anche durante il ventiquattresimo turno di campionato l’Inter ha dimostrato di non avere rivali. Buon primo tempo da parte della Roma visibilmente rinvigorita dalla cura Daniele De Rossi che nella ripresa ha però subito le ripartenze del club nerazzurro e alla fine ha perso per 4 reti a 2. Quando i primi in classifica premono un po’ sull’acceleratore, non ce n’è per nessuno.

Vetta della classifica blindata e rincorsa al titolo sempre più certa per l’Inter che ha tutto nelle sue mani. Vincere il tricolore sarebbe un importante segnale da parte di mister Simone Inzaghi che ha l’opportunità di regalare ai tifosi la seconda stella. Sono diciannove i tricolori portati a casa dal Biscione e il prossimo sancirà un prestigioso traguardo.

Posto in Champions League praticamente già confermato per la società rossonera che ha deciso di fare al proprio tecnico un regalo in anticipo: firma del giocatore e affare fatto per l’Inter che ha già chiuso il primo colpo della prossima stagione. Numeri importanti per lui che è a caccia della conferma.

Calciomercato Inter, affare fatto: è il primo rinforzo dell’anno

Ufficiale il primo rinforzo nerazzurro che proprio in seguito alla vittoria dell’Olimpico sulla Roma, ha deciso di legarsi ai colori del club meneghino. Tutto è iniziato la scorsa estate quando il bomber ha lasciato il suo club appartenenza per dire sì al progetto dell’AD Beppe Marotta e compagnia: ora Marko Arnautovic è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.

Prestito con diritto di riscatto per l’esperto austriaco che sperava di vivere una seconda giovinezza dopo aver lasciato Bologna ma che invece ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo che lo ha costretto a rimanere a lungo fuori dal campo. Ora Arnautovic è tornato e spera di essere un valido elemento anche in vista della prossima stagione.

Nelle casse dei rossoblù sono già finiti 8 milioni di euro e altri 2 potrebbero entrare in caso di raggiungimento di determinati bonus. Quest’anno il classe 1989 ha giocato 23 spezzoni di gara, considerando tutte le competizioni nelle quali è stata impegnata l’Inter, ed è riuscito a toccare il magro tetto dei due goal segnati, uno in Serie A contro il Genoa e uno in Champions contro il Benfica. Al di là di questo, per l’Inter è ancora un giocatore utile.