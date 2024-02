Tifosi increduli: il Milan vende un big e lo rimpiazza con un ex Inter

Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan potrebbe vendere uno dei suoi big per poi rimpiazzarlo con un ex Inter.

Ci pensa Theo Hernandez a trascinare il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sul Napoli a San Siro, proprio grazie alla rete siglata dal laterale francese. Tre punti importanti, che restituiscono un po’ di entusiasmo all’ambiente milanista.

Ad ogni modo, è difficile comunque difficile immaginare una permanenza del mister sulla panchina del club lombardo. Ormai la fiducia nei suoi confronti è svanita praticamente del tutto, sia da parte della società che dei tifosi. Non è un caso che la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani abbia allacciato i contatti con Antonio Conte.

Quest’ultimo rappresenta la prima opzione nella lista dei desideri rossonera. Insomma, con ogni probabilità durante la prossima estate avverranno dei cambiamenti alquanto significativi in casa Milan. In tal senso, non è affatto da escludere che il club meneghino dica addio ad uno dei suoi elementi di maggior spicco.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Mike Maignan, che presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. I vertici del ‘Diavolo’ vorrebbero prolungare il termine dell’accordo scritto fino al 2028, ma serve uno sforzo economico tutt’altro che indifferente.

Di conseguenza, dare per scontata la permanenza dell’estremo difensore transalpino sarebbe decisamente un azzardo, a maggior ragione considerando che il rendimento di Maignan in questa stagione ha lasciato un po’ a desiderare finora. Lo stesso Milan ha dimostrato che nessuno è davvero insostituibile, prendendo proprio l’ex Lille al posto di Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato, Maignan può lasciare il Milan in estate: obiettivo Di Gregorio per la porta

Intanto cominciano già a spuntare i nomi su chi potrebbe rimpiazzare Magic Mike nella prossima stagione. Stando a quanto riferisce il noto quotidiano ‘Tuttosport’, sembra che il candidato principale sia nientedimeno che un ex calciatore dell’Inter. Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, il talentuosissimo portiere di proprietà del Monza.

Classe ’97, il prossimo 27 luglio Di Gregorio raggiungerà la soglia dei 27 anni di età. L’ex Pordenone è legato sentimentalmente ai colori nerazzurri e il suo idolo, guarda caso, è Samir Handanovic. Ma ciò non significa necessariamente che il portiere biancorossa rifiuterebbe un’eventuale proposta del Milan.

La scadenza del suo contratto è prevista per il 30 giugno del 2027, mentre la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro. La cessione di Maignan potrebbe diventare realtà di fronte ad una proposta da almeno 50-60 milioni, perciò poi i rossoneri non avrebbero troppi problemi a chiudere l’affare. Non rimane che attendere pazientemente ulteriori sviluppi.