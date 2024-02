Il Milan sta dormendo: vola in Liga

Il Milan, stavolta, rischia davvero una clamorosa beffa in sede di mercato: addio e futuro in Spagna, rossoneri fermi al palo

Tra campo e calciomercato, il Milan di Stefano Pioli punta a tornare protagonista. Il rettangolo verde ha segnalato la recente importantissima vittoria di misura sul Napoli, con la qualificazione alla prossima Champions League ormai quasi blindata.

Risultati assai diversi da quelli che il ‘Diavolo’ ha collezionato soprattutto prima di Natale, quando si è ritrovato a fare i conti con le due amare eliminazioni: da Champions prima e Coppa Italia poi. A questo punto la dirigenza di Via Aldo Rossi sta già sondando il terreno per quelle che saranno le piste da percorrere in sede di calciomercato: entrate e uscite, da giugno, di certo non mancheranno.

Ad ogni modo Moncada e Furlani avranno di che occuparsi, visto che questo Milan – nonostante una generosa campagna acquisti estiva – rimane abbastanza sguarnito in quasi tutti i reparti. La sorpresa rappresentata da Yacine Adli ha sopperito brillantemente alla lunga assenza di Bennacer, prima infortunato e poi impegnato in Coppa d’Africa.

Al di là del nodo rappresentato dalla firma di un nuovo centravanti, con Giroud che potrebbe effettivamente scartare l’ipotesi rinnovo e lasciare il Milan, è la difesa che necessiterà di qualche pesante accorgimento. Ed in tal senso, dalla Spagna, è in arrivo una batosta che lascerebbe i tifosi milanisti senza parole: il club della Liga accelera e gioca d’anticipo sulla dirigenza milanista.

Sorpasso spagnolo: il Milan saluta il big

Il noto portale ‘Fichajes.net’ sottolinea come uno dei grandi sogni di mercato del Milan, già sondato qualche mese fa dai dirigenti meneghini, sia destinato a sfumare per accasarsi molto presto nel campionato spagnolo.

Jakub Kiwior, che ha già giocato in Italia con la maglia dello Spezia, è un centrale di grande talento che il Milan ha cerchiato in rosso da tempo. Ma pare proprio che la corsa al gioiello dell’Arsenal, ormai finito non tra le primissime scelte di Mikel Arteta, sarà vinta da una società spagnola. È il Siviglia il club pronto a stringere la presa, in vista di giugno, per il nazionale polacco.

Un classe 2000 che i ‘Gunners’, nonostante il lungo contratto in essere (2028) davanti ad un’offerta congrua lasceranno partire senza troppi problemi. Proprio in quella zona del campo il Milan avrà bisogno di un colpo importante, visto che probabilmente saluterà a zero Simon Kjaer.

Victor Orta, direttore sportivo degli spagnoli, sta già sondando il terreno per capire come muoversi in anticipo e portare Kiwior a Siviglia: il 20enne ha fino ad ora collezionato 12 presenze con appena 438′ in campo con la maglia dell’Arsenal.