Calciomercato Milan, colpo di scena: il big è già ai saluti

Colpo di scena in casa Milan, un big è già pronto a salutare nella prossima sessione di calciomercato. Non ha convinto e ci sono diversi club su di lui

La prossima sessione di calciomercato vedrà diversi volti nuovi e diversi addii nel Milan. Il primo a poter lasciare sarà quasi sicuramente Stefano Pioli, il cui destino in panchina sembra segnato. Nonostante gli ultimi ottimi risultati la dirigenza non farà un passo indietro, specialmente se dovesse riuscire a convincere Antonio Conte ad accettare la destinazione meneghina.

Solo dopo aver definito quale sarà la guida tecnica si passerà a valutare la rosa. Di sicuro bisognerà fare i conti con alcuni giocatori destinati all’addio. Specialmente chi non ha convinto. Un colpo di scena importante è già dietro l’angolo con un big (almeno al momento dell’arrivo) che fin qui non ha lasciato segni. La scelta migliore, per tutti, è la separazione.

Non ha convinto, colpo di scena in casa Milan: il big è ai saluti

Samuel Chukwueze era arrivato la scorsa estate con tutte le intenzioni di essere il titolare dell’attacco rossonero, nel 4-3-3 di Pioli, insieme a Leao e Giroud. Invece il posto è andato in maniera fissa a Pulisic, mentre del nigeriano si son perse le tracce.

Nell’ultimo mese è stato via per la Coppa d’Africa, dove con la sua Nigeria è arrivato in finale, ma la sua assenza non si è notata poi così tanto. Segno del fatto che la sua avventura sotto al Duomo sia stata fin qui tutt’altro che memorabile. Adesso farà rientro a Milano e ha poco più di tre mesi per convincere la società e i tifosi a riconsiderare la sua posizione. Molto più probabile, ad oggi, un addio.

Sul giocatore ci sono già diversi club pronti a scatenarsi per un’offerta. Il classe ’99 è finito nel mirino di alcune squadre di Premier League e Liga, dove potrebbe tornare dopo l’avventura al Villarreal. In particolare sono Atletico Madrid e Newcastle ad averlo messo nel proprio mirino. Il Milan è pronto a venderlo, avendo non convinto, e ha già fissato il prezzo: lo lascerà partire con un’offerta di 25 milioni di euro. Una cifra accessibile per le casse dei club appena citati, bisognerà vedere se ci sarà la vera volontà di fare offerte per il giocatore.

