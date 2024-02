Milan, nel segno di Shevchenko: che colpo per Pioli

Il Milan è pronto a mettere a segno il primo colpo di mercato: il giocatore può arrivare alla corte di Pioli (o chi per lui) nel segno di Shevchenko

La prossima estate andrà rivisto l’intero reparto offensivo del Milan che in questa stagione ha spesso scricchiolato. L’età non più verde di Giroud impone serie riflessioni, considerando inoltre la presenza di Jovic che dopo un inizio complicato si è ripreso e sta convincendo sempre di più. Probabile che ottenga la conferma anche se la dirigenza rossonera potrebbe decidere di far restare solo uno dei due attaccanti presenti oggi in rosa con il prescelto che farebbe il vice della punta che verrà presa sul mercato.

Tra i giocatori più acclamati e seguiti c’è sicuramente Joshua Zirkzee del Bologna ma il suo prezzo rischia di esser fin troppo alto, nonostante la cifra può essere “ammorbidita” dal riscatto di Saelemaekers da parte del club felsineo. Inoltre c’è da tenere presente anche dei soldi che arriveranno dal riscatto di De Ketelaere dall’Atalanta. In ogni caso non sembra essere l’ex Bayern Monaco il bomber che alla fine sbarcherà a Milanello.

Nel segno di Shevchenko, colpo pronto per Pioli: il Milan gongola

Il profilo che sembra essere il prescelto è un altro, costa di meno rispetto a Zirkzee ma sta giocando comunque un campionato straordinario, forse anche migliore del felsineo. Rispetto all’olandese la differenza è l’età, essendo un ’97 e quindi non più un giovane che può diventare un crack internazionale ma già in piena maturità calcistica. Stefano Pioli (o chi per lui, considerando che la figura dell’allenatore è alquanto in bilico in vista della prossima stagione) è pronto ad avere il primo colpo. Lo manda direttamente Shevchenko!

Nel Girona che sta incantando la Liga c’è Artem Dovbyk a sostenere l’attacco degli spagnoli. L’ucraino sta disputando una stagione straordinaria, dopo che la squadra sorpresa del calcio iberico l’ha acquistato la scorsa estate per poco più di 7 milioni di euro. L’attaccante è finito nel mirino del Milan per rinforzare l’attacco. La richiesta degli spagnoli è accessibile: 30 milioni.

Non spiccioli ma sicuramente alla portata, contando anche le tante cessioni dei giocatori oggi in prestito come i due fantasisti belga citati sopra. Dovbyk accetterebbe subito la destinazione milanese ricordando quanto fatto dal suo connazionale Shevchenko con il Milan. Potrebbe esserne lui il degno erede un ventennio dopo.