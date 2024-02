José Mourinho trova panchina: ribaltone immediato

Incredibile ribaltone immediato per Josè Mourinho che può ritrovare la panchina dopo poco più di un mese dal clamoroso esonero con la Roma

José Mourinho di nuovo in panchina, sin da subito. La notizia può sembrare provocatoria e surreale, intanto presto potrebbe concretizzarsi sul serio. Lo Special One è stato esonerato appena un mese fa dalla Roma, una decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per il tecnico che proprio non se l’aspettava. Il portoghese sembra essere finito nel mirino di un top club europeo che non se la passa per nulla bene.

In molti si interrogano su quale sarà il futuro dell’ex Inter con diverse opzioni sul tavolo. Alcune di queste lo vedono rientrare in serie A con il Napoli seria candidata ad essere la sua prossima squadra. Ma i partenopei sono in buona compagnia considerando di come si parli di Arabia Saudita, di una nazionale (Brasile o Portogallo), di vari club di Premier League (compreso un clamoroso ritorno al Manchester United o al Chelsea) e di altre ipotesi. Nelle ultime ore è spuntata fuori una nuova squadra, tra le più forti in Europa.

Mourinho trova panchina: il ribaltone può essere immediato

Il Bayern Monaco non se la sta passando benissimo in questa stagione. In Champions League ha passato agevolmente il proprio girone ma in campionato è secondo ed ha appena perso in malo modo lo scontro diretto con il Bayer Lerverkusen primo, per 3-0. Dopo dieci anni i bavaresi potrebbero abdicare il trono della Bundesliga. Non sembra poi una stagione così malvagia tirando le somme, ma quando ti chiami Bayern sei obbligato a vincere sempre.

Per questo molti tifosi hanno iniziato a contestare Tuchel, l’allenatore del Bayern. In molti lo vorrebbero esonerato e la dirigenza sta riflettendo. Non è escluso il ribaltone immediato. Ovviamente questo solo in caso di un ulteriore tracollo, per ora si proseguirà con lui. All’orizzonte c’è la sfida di Champions League contro la Lazio. La dirigenza tedesca starebbe pensando proprio a José Mourinho come nuovo allenatore del Bayern.

Una pista che può concretizzarsi anche subito, non solo in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare subito una chiamata, difficilmente il portoghese rinuncerebbe ma andrebbe risolto il contratto con la Roma che scadrà il prossimo giugno. Ironia del destino Mou potrebbe trovare subito di fronte la Lazio, avversaria del Bayern in Champions League. Un ritorno all’Olimpico ovviamente non è plausibile, la sfida d’andata è in programma tra poche ore, ma per quella di ritorno tutto è possibile.