Bufera su Lukaku: cosa è successo dopo Roma-Inter

Protagonista ‘al contrario’, di Roma-Inter, Romelu Lukaku: ennesima bufera sull’attaccante belga, cosa è successo dopo il match

Era il primo big match, per la ‘nuova’ Roma di Daniele De Rossi, che si trovava ad affrontare l’Inter. Una sfida le cui difficoltà erano note a tutti, ma i giallorossi hanno provato a giocarsela, piuttosto che attendere passivamente. E per almeno un tempo ci sono riusciti alla grande. Alla fine, però, hanno dovuto soccombere, battuti nettamente, nel secondo tempo, da una capolista tornata padrona del campo e che ha lasciato l’Olimpico con un successo importante per 4-2.

Ci si attendeva qualcosa in più, però, da alcuni protagonisti designati. Come Romelu Lukaku, di nuovo di fronte al suo passato, dopo la partita dell’andata in cui quasi non aveva toccato palla. Stavolta, il belga ha provato a essere più nel vivo del gioco, ma senza riuscirci particolarmente. E con una prestazione negativa, l’ennesima, in un big match. Da questo punto di vista i numeri della sua avventura in giallorosso sono quasi impietosi. 15 gol stagionali, ma soltanto uno realizzato contro una delle rivali di alta classifica, la rete nel finale di partita contro il Napoli.

Lukaku uomo partita per l’Inter, l’ironia dei social

All’Olimpico con i nerazzurri, Lukaku è addirittura risultato ‘man of the match’, ma a favore della sua ex squadra, con due episodi negativi su tutti che lo hanno visto protagonista.

Nel primo tempo, ha allontanato male di testa, soltanto sfiorandolo, un calcio d’angolo, facendo quasi un ‘assist’ per la rete di Acerbi. Nella ripresa, poi, ha avuto la palla buona per il gol del 3-3, lanciato a tu per tu con Sommer, ma nel tentativo di dribblare il portiere svizzero, si è fatto soffiare la palla tra i piedi. Sui social, sono in tanti a prendere in giro, in queste ore, l’attaccante, ‘ringraziandolo’ per la prestazione a favore dell’Inter, con tanti post ironici a sbeffeggiarlo. Una serata da dimenticare per lui, chiamato prontamente al riscatto per provare a condurre la Roma verso traguardi importanti.