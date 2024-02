Inter, seconda stella e poi addio: è già tutto deciso

In casa Inter c’è grande ottimismo dopo le ultime vittorie, ma intanto in società il calciomercato resta un tema importante.

Il 2024 dell’Inter è stato finora quasi perfetto. I nerazzurri hanno vinto tutti i match in campionato, tra l’altro con un calendario piuttosto complicato e i 6 punti contro Juventus e Roma hanno dato sicuramente un netto segnale all’intero campionato. I nerazzurri hanno accumulato un buon vantaggio su Juve e Milan e ora la seconda stella è tutt’altro che utopia.

Tra pochi giorni comincerà anche la Champions League con i vice campioni d’Europa impegnati in un doppio confronto piuttosto insidioso contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, tra gli ex della sfida. La stagione è pronta a entrare nel vivo e sia i tifosi che gli addetti ai lavori hanno grande ottimismo sui risultati della squadra milanese. Intanto però si continua a discutere di calciomercato e a fine stagione potrebbero esserci importanti cambiamenti.

La situazione finanziaria dell’Inter implica il possibile addio di big a fine anno, il principale candidato alla cessione è Dumfries, in scadenza nel 2025 e al momento senza alcuna voglia di rinnovare il contratto. Occhio però ai top della squadra con le big inglesi che monitorano attentamente la situazione di Bastoni e Barella e soprattutto quest’ultimo non fa dormire sogni tranquilli ai tifosi nerazzurri. L’Inter intanto ha già praticamente piazzato un doppio colpo a costo zero, dal Napoli arriverà Piotr Zielinski mentre in attacco arriverà l’iraniano Mehdi Taremi, in scadenza con il Porto. Proprio l’attacco è il reparto che potrebbe subire più cambiamenti nella prossima stagione.

Inter, occhio all’attacco: cambia tutto

Se da un lato la coppia Lautaro Thuram funziona a meraviglia, non si può dire lo stesso dei cosiddetti rincalzi con Arnautovic e Alexis Sanchez che hanno spesso faticato ed anzi non hanno mai inciso in questa stagione. Anche per questo – a fine stagione – l’Inter potrebbe attuare delle modifiche e quasi sicuramente il cileno dirà addio. Il calciatore è in scadenza di contratto, ma l’Inter non lo rinnoverà e Alexis è diviso tra un futuro in Arabia Saudita ed uno invece che vede il suo possibile ritorno in Cile, un pò come l’amico Vidal, tornato al Colo Colo.

Situazione diversa invece per Arnautovic con l’Inter che spera in acquirenti, ma con un futuro tutto da scrivere. E non dimentichiamo che a fine stagione tornerà probabilmente anche Correa, il Marsiglia non lo riscatterà (il riscatto è obbligatorio solo con la Champions, al momento difficile) e l’argentino tornerà a Milano.