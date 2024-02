E’ sempre Inter-Juventus: “C’è chi non ha i conti in regola e se ne fotte”

L’Inter vince e convince in campionato, ma nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto scatenare la polemica.

Con la bella vittoria in rimonta all’Olimpico contro la Roma, l’Inter ha dato un ulteriore segnale in questo campionato ed è sempre più in fuga. Sei punti contro Juventus e Roma e una serie di prestazioni sontuose che fanno dei nerazzurri ora la principale favorita per il campionato.

Dopo anni è tornato il derby d’Italia, una delle sfide tra tifoserie più sentite con tifosi nerazzurri e bianconeri che si stuzzicano più volte a vicenda. Dai tempi del contatto Iuliano-Ronaldo nel 98′ ai più recenti fatti di Calciopoli, Inter e Juve hanno una grande rivalità e per certi versi vivono una sorta di odio calcistico che mantiene accesi gli animi e ora i nerazzurri hanno acquistato un bel vantaggio sulla Juve di Allegri, abbastanza staccata in classifica.

Nelle ultime ore è tornata in voga la rivalità e hanno fatto scalpore pesanti dichiarazioni, a parlare è stato il noto giornalista Tony Damascelli, che, attraverso i microfoni di Radio Radio, ha parlato della questione finanziaria di Juventus e Inter e nello specifico ha rilasciato pesanti stoccate nei confronti del club nerazzurro.

Inter, stoccata in diretta di Damascelli

Damascelli ha paragonato le situazioni finanziarie di Juve e Inter, sottolineando che, i bianconeri sono giustamente sotto controllo e sono costretti a fare determinate operazioni, vedi l’arrivo solo in prestito del giovane talento Alcaraz. D’altro canto c’è invece chi se ne frega ancora; Damascelli conferma che c’è chi ha avuto la finanza e i giudici in casa come appunto il club bianconero e una situazione differente per l’Inter con la difficile situazione economica del club nerazzurro che non viene affrontata. Il giornalista elogia però il lato tecnico e conferma:

“Tutto questo non ha nulla a che fare con i meriti del club nerazzurro, il lavoro del tecnico e il grande lavoro della dirigenza con Ausilio e Marotta protagonisti”. Il club nerazzurro ha – secondo Damascelli – avuto grande autostima dalla finale di Champions League e quest’anno è assoluta protagonista. Insomma parole che hanno fatto molto discutere in quanto – nonostante gli elogi – Damascelli attacca pesantemente la situazione economica del club milanese.

Il giornalista fa anche riferimento alle situazioni in Premier di Chelsea e City, club spendaccioni che sono però sotto indagine dai vertici della federazione inglese e che potrebbero incorrere in pesanti squalifiche nei prossimi mesi.