Un bagno bollente: Melissa Satta col mini costume lascia di sasso

Facile indovinare chi ha di nuovo fatto impazzire i follower: Melissa Satta fa un bagno letteralmente bollente.

Splendida modella e showgirl che poi si è specializzata anche nella conduzione, Melissa Satta è uno dei volti noti più amati dal pubblico italiano, ormai da ben più di dieci anni. La splendida sarda è ricordata soprattutto per le prime apparizioni in Striscia la Notizia anche se effettivamente gli esordi furono antecedenti, grazie alla trasmissione tv, Mio fratello è pakistano.

Melissa era giovanissima e già allora faceva battere i cuori dei telespettatori. Oggi invece di anni ne ha 38 ma i risultati restano gli stessi: sono tutti innamorati di lei. Tutti compreso il tennista Matteo Berrettini con cui però si dice sia ormai finito l’idillio. Le ultimissime dalle pagine di gossip non sembrano essere positive per l’ottimo sportivo italiano che a quanto pare non è più la fiamma della meravigliosa showgirl.

Melissa Satta fa impazzire i fan: che foto!

A proposito di sportivi, ricordiamo anche uno degli amori storici della bellissima ex velina, quello con l’attaccante oggi ritiratosi Kevin-Prince Boateng. Con l’ex Milan Melissa ha anche un figlio, Maddox Prince. La stupenda classe ’86 ha sempre dato modo di capirne proprio di sport, al di là dei suoi flirt. Da giovane infatti giocava a calcio e non per caso ha partecipato a programmi come Controcampo, Tiki Taka – La repubblica del pallone, Quelli che il calcio, Goal Deejay e diversi altri.

Melissa è molto apprezzata dai suoi fan anche per le foto sempre molto interessanti e che mettono in luce le sue straordinarie doti fisiche. E di recente ha pubblicato un’immagine che ha attirato inevitabilmente l’attenzione di tutti.

Il bagno in piscina della bellissima sassarese non lascia letteralmente scampo. Troppo perfetta in costume ed ecco che giustifica da sola la nuova pioggia di like. Certo, non ci si poteva aspettare che fossero poche centinaia visto che Melissa stessa ha dalla sua la bellezza di 4,8 milioni di follower, ma questo post si è fatto particolarmente apprezzare.

Lei è meravigliosa con gli occhi chiusi ed i capelli all’indietro, mentre si nota una forma fisica stratosferica come sempre. Il perizoma però lascia intravedere senza freni il pazzesco lato B della showgirl. Insomma, uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Un vero e proprio regalo di Melissa ai suoi fan.