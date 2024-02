La Juve trema: scout per prendere Yildiz

Kenan Yildiz sta impressionando anche club fuori dall’Italia: alcuni scout a seguirlo fanno “tremare” la Juventus

Un lampo, uno squarcio di luce che entra di prepotenza nel buio e abbaglia tutti in maniera sorprendente. Questo è stato finora Kenan Yildiz, che da quando ha messo in campo con la maglia della Juve ‘senior’ lo scorso 20 agosto ha lasciato intendere che sì, eravamo di fronte a qualcosa di speciale.

Finora niente che faccia già urlare alla consacrazione, sia chiaro: il ragazzo ha giocato una manciata di minuti e non sempre è stato davvero decisivo nelle sorti della Juve, però ha fatto capire che la stoffa c’è, e a soli 18 anni è già arrivato il momento di metterla a frutto.

Yildiz si è integrato alla perfezione negli schemi di Allegri, tanto da acquisire sempre più importanza e scalare rapidamente le gerarchie del suo allenatore. In totale sono 13 le presenze in campionato condite da una rete e soprattutto due splendide prestazioni in Coppa Italia, con due gol rifilati a Salernitana e Frosinone. Reti di pregevole fattura che hanno fatto capire al mondo intero che siamo di fronte a un possibile fuoriclasse, con un potenziale ancora tutto da scoprire.

Logico che l’eco delle prestazioni di Yildiz rimbalzasse anche al di fuori dei confini nazionali. Il ragazzo era già sui taccuini di mezza Europa e ora, con il fatto che in una squadra come la Juve è già diventato un co-titolare, è inevitabile che siano in tanti ad interessarsi alla sua evoluzione.

Juve, Yildiz stupisce: ora piace in Portogallo e in Inghilterra

Classe 2005, Yildiz sta sbocciando a un’età che soprattutto in Italia non è generosissima in quanto a minutaggio e chance di mettersi in mostra. Ma se c’è il talento si fa in modo da valorizzarlo e per questo adesso la Juventus dovrà guardarsi presto dagli assalti di diverse squadre di altri campionati, che nel frattempo stanno già inviando i loro emissari a saggiare la bontà del prodotto.

Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato turco Ekrem Konur, infatti, il Benfica e lo Sporting hanno già mandato i loro osservatori allo stadio per seguire da vicino le prestazioni dell’attaccante turco-tedesco, ma dovranno guardarsi da una concorrenza piuttosto agguerrita.

Su Yildiz ci sono infatti anche Arsenal e Liverpool e la sensazione è che se proprio dovesse muoversi da Torino sarebbe per sbarcare in Premier League, lì dove ormai tutti i talenti sognano di arrivare.

Niente di già scritto, per ora: la Juve avrà modo di monetizzare con altri calciatori e se vuole tenersi stretta il giovane Kenan ha tutti i mezzi per farlo. Per convincere i bianconeri a privarsi del loro talento, infatti, potrebbero occorrere cifre fuori dalla realtà, superiori ai 40 milioni di euro. Cifre che solo qualche “innamorato” potrebbe sborsare per un ragazzo che finora ha dimostrato molto poco. Ma si sa, quando si parla della Premier, mai dire mai…