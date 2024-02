Gasperini, ecco il grande salto: dove allenerà

Il futuro di Gian Piero Gasperini è incerto: l’allenatore dell’Atalanta è in piena corsa per un posto in Champions League, eppure potrebbe esserci un addio clamoroso a fine stagione

L’Atalanta sembra essere tornata la squadra brillante di qualche stagione fa: la squadra di Gian Piero Gasperini è pienamente in corsa per un posto in Champions League, e soprattutto è tra le più serie candidate per arrivare al quarto posto, con Inter e Juventus saldamente avanti e con il Milan al terzo posto con un certo distacco.

La squadra orobica è in crescita, e ancora una volta i grandi meriti vanno all’allenatore. Gasperini, nonostante i suoi modi spesso spigolosi, riesce a imporre le sue idee e la sua direzione con grande sicurezza. Lo spogliatoio è nelle sue mani, nonostante qualche rapporto complicato con alcuni giocatori. La società lo lascia lavorare in totale autonomia e i risultati si vedono. L’esempio calzante è la grande crescita di Charles De Katelaere, che al Milan sembrava smarrito, mentre sotto la guida del “Gasp” è rinato, diventando un pezzo pregiato del campionato di Serie A.

E non a caso l’allenatore nerazzurro è tornato protagonista nelle voci di mercato, diventando di nuovo molto ambito, anche tra le big. Tuttavia, ha rinnovato lo scorso anno e ha un contratto fino al 2025. Difficile dire ora se il tecnico ex Genoa possa decidere di lasciare l’Atalanta e ritenere chiuso il suo ciclo. Di certo già in passato aveva fatto capire di essere pronto a guardarsi intorno, ma ora bisognerà fare i conti con un legame scritto con il suo club.

Gasperini oggetto del desiderio: piace a Milan e Napoli

Intanto il Napoli lo segue con interesse: già la scorsa estate, quando Gasperini era in scadenza (prima del rinnovo) si era parlato di un contatto con il presidente De Laurentiis. Non se ne fece più nulla, e infatti nei giorni seguenti l’allenatore prolungò con i bergamaschi. Tuttavia, tante grandi squadre, nella prossima sessione di mercato, cambieranno allenatore. Molto probabilmente Napoli e Milan, ma anche Lazio e Roma potrebbero fare una scelta diversa. Normale che Gasperini sia oggetto di grande attenzione: proprio il club di De Laurentiis potrebbe farsi di nuovo avanti. E’ il profilo giusto per la squadra azzurra: ossia un allenatore che gioca un calcio offensivo e piacevole, ma che soprattutto migliora i calciatori.

Proprio quello che piace al presidente partenopeo. Ma attenzione anche al Milan: potrebbe salutarsi con Pioli, e Gasperini farebbe qualche chilometro per spostarsi da Bergamo a Milano per un passo avanti nella sua carriera molto suggestivo. Anche Napoli è una grande piazza, e sarebbe l’allenatore a dover decidere. Ma prima bisognerà capire se davvero l’Atalanta lascerà partire il suo tecnico: con un contratto in essere occorre una separazione consensuale, e quindi un accordo. Improbabile l’ipotesi di dimissioni (con tanto di penalità economiche rilevanti) e ovviamente è da scartare l’esonero, visti gli ottimi risultati dei nerazzurri.