Ha detto no al Milan: rifiuto che gela i rossoneri

Il progetto del Milan subirà dei cambiamenti importanti al termine della stagione, ma tutto potrebbe cominciare da un netto rifiuto circa il rinnovo: i tifosi restano a bocca aperta.

La fine dell’attuale stagione sportiva, indipendentemente dal posizionamento in classifica, per il Milan coinciderà con un’epoca di cambiamenti. Il primo dovrebbe essere relativo alla guida tecnica, poiché il ciclo di Stefano Pioli sembra essere giunto alla sua conclusione. Mancano evoluzioni che possano dare una sterzata in più ai rossoneri verso altri e ambiziosi traguardi. Ciò comporterà delle novità sia in entrata che in uscita per ciò che concerne la rosa a disposizione.

In tal senso alcuni nomi generano preoccupazione fra i tifosi. Nelle recenti settimane si è chiacchierato della possibilità che vada via Rafael Leao, uno degli emblemi della squadra ma anche fra coloro che hanno maggior mercato, e quindi potrebbe essere un input importante per le casse della società. Discorso analogo per Mike Maignan, in quanto alla permanenza a rischio.

Ad avere dubbi sarebbe proprio il portiere, il quale insieme ai suoi agenti sta vacillando circa la proposta di rinnovo avanzata dalla dirigenza del Milan. L’estremo difensore francese ha ancora un contratto lungo, che scadrà soltanto nel giugno del 2026, ma in estate potrebbero avvicinarsi diverse società. Anche in caso di sua cessione, si ricaverebbe molto dal cartellino, sebbene il Milan propenda per trattenerlo ancora.

Milan, i tifosi temono l’addio: stallo sul rinnovo

È comprensibile che Mike Maignan voglia riflettere, poiché il suo numero di telefono sarebbe già stato digitato dal PSG, a causa degli alti e bassi di Gigio Donnarumma, e il Bayern Monaco. I tedeschi stanno pensando da tempo di sostituire il 37enne Manuel Neuer e il francese è sicuramente fra i migliori in circolazione nel suo ruolo, mentre Daniel Peretz non sta dando le garanzie necessarie. Il Milan è ben consapevole di tale situazione e anche il giocatore, che perciò fa valere le sue richieste tramite gli agenti.

La prima proposta giunta dai rossoneri equivarrebbe a un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore propenderebbe per 8 milioni di euro all’anno. Un ingaggio top, che ad oggi il Milan non si sente nelle condizioni di garantire. Ciò non significa che siano in corso degli screzi: il tira e molla potrebbe concludersi con un compromesso di 6 milioni di euro all’anno più bonus. La società è piuttosto, anche perché ha trasmesso al giocatore l’estrema fiducia nel suo ruolo di leadership e condottiero dei rossoneri.