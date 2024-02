Milan, Maignan porta un big: perdita dolorosa, ma che colpo

Crescono sempre più le possibilità che Mike Maignan possa salutare il Milan a fine stagione con i rossoneri pronti però ad un grande colpo.

L’addio del francese al club meneghino potrebbe però portare un grande colpo per la difesa del Milan, pronto a strappare un big ad una grande squadra europea.

I tifosi del Milan si aspettano grandi cambiamenti per quello che riguarda l’organico della squadra in vista della prossima estate, con la forte possibilità di vedere un altro allenatore sulla panchina rossonera. Non sono infatti un mistero le voci che vorrebbero Antonio Conte alla guida del club meneghino a partire da luglio anche se nelle ultime ore si parla anche di un possibile approdo di Lopetegui. Nel frattempo però il club è al lavoro su quello che sarà il mercato estivo.

Milan, addio Maignan per un grande colpo in difesa

Uno dei grandi obiettivi di mercato della dirigenza rossonera sarebbe rappresentato da De Ligt. Il difensore olandese ha avuto diversi alti e bassi nel Bayern Monaco e valuterebbe un cambio di maglia al termine della stagione.

Il Milan lo sogna per sistemare la propria difesa con il club meneghino che andrebbe ad investire i soldi derivanti dalla cessione di Maignan per arrivare all’ex calciatore della Juventus. Il problema principale sarebbe però quello di andare a riconoscere al centrale lo stipendio richiesto. Il classe 1999 vorrebbe circa 10 milioni di euro a stagione, una somma impossibile al momento per le casse del Milan che potrebbe giungere fino ad un massimo di 8 milioni all’anno.

Un affare non semplice per i rossoneri che vedranno però con ogni probabilità la propria difesa rivoluzionata in vista della prossima stagione. Non è da escludere infatti la cessione di Tomori a fine anno con l’inglese che ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Premier League in vista dell’estate. La richiesta del Milan è di circa 50 milioni di euro per il classe 1997 ma non è da escludere che a 45 l’ex Chelsea possa salutare Milanello. Un addio che potrebbe aiutare nella corsa a De Ligt.

Un altro obiettivo per la difesa del Milan è rappresentato da Alessandro Buongiorno. Centrale del Torino, il nazionale italiano è stato cercato con insistenza già a gennaio ma i granata hanno rispedito al mittente tutte le proposte arrivate da parte dei rossoneri. Non è da escludere però che in estate il centrale possa voler cambiare aria per tentare l’avventura in una big con il Milan pronto a versare nelle casse del Torino circa 30 milioni di euro.