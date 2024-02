Come Soulé, Juve alle corde: impossibile trattenerlo

Idee chiare per la Juventus che in questi giorni sta valutando con attenzione il futuro dei suoi giovani talenti.

Non si può negare il progetto Next Gen della Juventus stia finalmente dando i propri frutti. Si è parlato tanto delle seconde squadre, in Europa sono tantissimi i top club che hanno un secondo club che gioca nelle leghe professionistiche, ma in Italia in pochi hanno deciso di fare questo investimento. La Vecchia Signora ha detto sì e ora può godersi talenti del calibro di Matias Soulé e tanti altri.

L’esterno argentino sta incantando la Serie A a bordo del Frosinone e la Juventus è già pronta a sfregarsi le mani. L’esterno classe 2003 ha già raggiunto la doppia cifra in Serie A in termini di goal e questo non ha fatto altro che attirare su di sé l’attenzione dei migliori club europei. Soprattutto in Inghilterra dove sono pronti a fare follie per il suo cartellino.

Insomma, sarà un’estate ricca per la Juventus che da qui ai prossimi mesi potrebbe dare vita a dalle importanti plusvalenze. Soulé è arrivato per circa 2 milioni di Velez, nel 2020, e ora vale qualcosa come 30 milioni. Discorso molto simile per un altro suo compagno di squadra ai tempi della Next Gen. Il portafoglio della Juventus già sorride.

Non solo Soulé, la Juve studia il futuro di un altro baby fenomeno

Sirene inglesi per il giovane argentino che, come detto, è stato tentato dalla Premier League. Sono state Southampton e Crystal Palace ad avanzare le prime offerte, di 30 milioni, ma rimandate al mittente. Il calciatore gradirebbe già delle destinazioni più prestigiose. Ma non è lui l’unico bianconero e fare gola alle big, attenzione anche al futuro di Dean Huijsen.

Difensore olandese classe 2005 in prestito alla Roma fino a giugno dove sta facendo benissimo. Il quasi diciannovenne si è già meritato tutti i complimenti ricevuti, chi è già pazzo di lui è José Mourinho che quando era sulla panchina dei giallorossi ha speso parole al miele nei suoi confronti soprannominandolo in più di qualche occasione “bambino top“. Sicuramente un’altra bella notizia per la compagine bianconera che sta già valutando il suo futuro.

Niente addio per Huijsen che il prossimo anno dovrebbe rimanere in Serie A, c’è aria di prestito nel futuro del giovane difensore che la Juventus proverà a tenersi stretto. Proprio come Soulé quest’anno, anche Huijsen potrebbe viaggiare verso Frosinone. Piazza che sembra aver giovato degli affari fatti con la Juve in quest’ultimo periodo.