Mbappe porta via il big: lascia la serie A per 100 milioni

Kylian Mbappe è destinato a infiammare il prossimo mercato: al suo destino è legato anche quello di un top player della Serie A

Nel prossimo mercato estivo, non mancheranno i motivi di interesse e tra questi ci saranno il destino di importanti allenatori, nonché di alcuni tra i calciatori più forti del pianeta. Come Kylian Mbappe, ancora una volta al centro di numerosi rumours.

L’attaccante francese, finita l’era del duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, è uno dei candidati più autorevoli a conquistare diversi tra i prossimi Palloni d’Oro. A 25 anni, ha già vinto un Mondiale da protagonista, in quello successivo ha conquistato il titolo di capocannoniere e stava per rivincere quasi da solo, in un duello rusticano con Messi in una finale passata alla storia come la più bella ed emozionante di sempre.

Ci risiamo, per quanto riguarda il suo futuro, con un contratto ancora in discussione con il Psg. I francesi devono di nuovo provare il tutto per tutto per trattenerlo, cercando di arrivare al rinnovo, per respingere gli assalti del solito Real Madrid. Di recente, le indiscrezioni degli esperti di mercato hanno rivelato che i campioni di Francia avrebbero proposto un nuovo contratto da addirittura 80 milioni di euro l’anno. Ma anche questo potrebbe non essere sufficiente per blindarlo.

Inevitabilmente, l’addio di Mbappe al Psg darebbe uno scossone notevole al mercato. Perché i francesi a quel punto dovrebbero sostituire il loro fenomeno. E stanno guardando già in Serie A per farlo, con un colpo nel mirino da almeno 100 milioni di euro.

Psg, dopo Mbappe niente Leao: tutto su Kvaratskhelia

Non parliamo di Rafael Leao, però, nome circolato spesso e volentieri in associazione alla Torre Eiffel. A Parigi, starebbero virando su Khvicha Kvaratskhelia.

Nonostante con il Napoli la stagione della conferma, per lui, si stia rivelando molto difficile, il georgiano continua a dispensare lampi di classe assoluta. E per gli azzurri bisogna fare attenzione all’interessamento dei grandi club. Il contratto dell’attaccante con la maglia dei partenopei è fino al 2027, ma il giocatore ha al momento un ingaggio ancora molto basso (1 milione e 200 mila euro l’anno) e i negoziati per il prolungamento con adeguamento sono appena iniziati. Il Psg può provare ad approfittarne, il Napoli cercherà di non cedere il suo fuoriclasse anche di fronte a offerte indecenti, ma occhio all’asta internazionale che potrebbe scatenarsi.