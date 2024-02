Nuova big su Leao, il Milan trema: assalto in estate

Rafael Leao ancora al centro delle voci sull’addio al Milan: sorpresa estiva, c’è un nuovo club per il campione portoghese

Gli ultimi mesi per il Milan sono stati parecchio movimentato. Il campo ha mostrato una squadra a tratti parecchio fragile, che ha già dovuto salutare Champions League e Coppa Italia: risultati che non hanno fatto piacere ai tifosi del ‘Diavolo’, che per l’anno prossimo si aspettano l’ennesima rivoluzione.

A partire dalla panchina, che difficilmente vedrà la conferma di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 ma Cardinale ha già deciso di dare una scossa per provare ad aprire un nuovo ciclo vincente: che sia con il chiacchieratissimo Antonio Conte o qualcun altro, questo verrà alla luca solo a partire da giugno.

I cambiamenti alla rosa rossonera potrebbero vedere più di un clamoroso addio, per fare cassa e reinvestire per i nuovi arrivi. E tra i papabili resta Rafael Leao, che tra alti e bassi resta comunque un pilastro della squadra meneghina. Il ‘Diavolo’ però molto presto potrebbe trovarsi davanti una proposta irrinunciabile per il 24enne di Almada.

Leao, prima del suo rinnovo con il Milan fino al 2028 ad 8 milioni netti a stagione è stato avvicinato a diversi grandi club. In questo momento, come registrato da settimane a questa parte, è il PSG la società maggiormente interessata all’ala lusitana per rimpiazzare il partente Mbappè.

Nelle ultime ore, però, sembra prendere quota un’ipotesi clamorosa per la cessione di Leao durante i mesi estivi: un nuovo top club bussa alle porte di casa Milan.

Niente PSG: nuovo top club, addio Leao

È accaduto un anno fa con la cessione di Sandro Tonali, per rinfrescare le casse rossonere e dare maggiore libertà d’azione in entrata a Moncada e Furlani: una storia che adesso potrebbe coinvolgere Rafael Leao ed una cessione pazzesca.

Il Liverpool sembrerebbe pronto ad unirsi alla corsa per il cartellino dell’ex Lille che con la maglia del Milan ha al momento registrato 27 presenze tra campionato e coppe, con 6 gol e 8 assist vincenti. I ‘Reds’ hanno recento detto addio a Klopp, pronto a prendersi una pausa dal calcio e che a questo punto rischia di ‘perdere’ l’arrivo di Leao ad Anfield.

Per quel che concerne le cifre, non ci si distanzierà da quanto già ventilato per il PSG: il Milan non ha intenzione di scendere da una proposta di almeno 100 milioni di euro. Ad ogni modo, i rossoneri sembrano intenzionati ad ascoltare offerte: Rafael Leao non è mai stato tanto vicino all’addio al Milan.