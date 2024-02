Lascia la Juve per 40 milioni: addio già deciso

La Juventus programma un clamoroso addio in vista dell’estate: 40 milioni di euro, il gioiello lascerà definitivamente i bianconeri

Fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe aspettato una Juventus così competitiva ed in piena cors per conquistare lo Scudetto. A maggior ragione che durante la scorsa estate il calciomercato bianconero è stato decisamente fiacco, privo di qualsivoglia squillo degno di nota.

Nonostante ciò il lavoro certosino di Allegri, che ha approfittato della mancanza di impegni europei, ha portato i suoi frutti. E dopo un biennio quasi tragico, la Juventus è tornata quella di un tempo: una squadra solida e cinica, che ha intenzione in breve tempo di tornare ad imporsi anche in ambito europeo.

E per questo che in occasione della stagione del rilancio, quella che vedrà i ragazzi di Allegri tornare a giocare anche in Champions League, sono già diversi i piani sottotraccia che la dirigenza sta provando a portare avanti.

Dalle entrate alle uscite, saranno mesi caldissimi. In particolare in mediana, un reparto che già adesso comincia a mostrare i fianchi ad alcuni limiti preoccupanti. Senza contare, poi, che un pilastro come Adrien Rabiot potrebbe effettivamente fare le valigie e salutare a parametro zero la Torino bianconera.

Ciò che però preoccupa i tifosi sono i potenziali addii. E da questo punto di vista la società piemontese ha già deciso un affare che lascerà tutti senza parole. 40 milioni di euro, è già tutto fatto: l’annuncio dell’addio arriverà al termine del campionato: Giuntoli è pronto quindi a battere cassa.

Annuncio clamoroso: poker di big, addio Juventus

Sta stupendo l’Italia intera con prestazioni da potenziale fenomeno. Matias Soulè, in prestito al Frosinone, sembra aver trovato la via giusta per diventare uno dei fantasisti più forti e promettenti del panorama europeo.

24 presenze con 10 gol e 2 assist vincenti: numeri che hanno ingolosito diversi top club europeo. Stando a quanto riferito da Giovanni Albanese su ‘X’, un intermediario starebbe trattando la cessione del gioiello argentino in Bundesliga. Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen sarebbero i club interessati: la Juventus non scenderà sotto i 40 milioni di euro, il prezzo di partenza dal quale da Torino sperano si possa arrivare ad una vera e propria asta.

Il calciatore sudamericano, nonostante sia potenzialmente destinato ad approdare nel calcio tedesco a partire da giugno, piace molto anche a società francesi e inglesi. Giuntoli, a questo punto, ha fissato il prezzo per un addio già ventilato a gennaio: per Soulè serviranno oltre 40 milioni di euro.