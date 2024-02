Milan respinto, 5 milioni non bastano: ora sono guai

La proposta del Milan è stata respinta: cinque milioni non bastano, l’asso chiede di più per firmare. Adesso sono guai, può arrivare l’addio

Il Milan sta lavorando da tempo per blindare i pezzi da novanta dello spogliatoio, con vari rinnovi che sono nella testa della dirigenza. Sono settimane, queste dopo il mercato invernale, da dentro o fuori perché occorre programmare la prossima stagione. Quelli che resteranno e quelli che invece andranno via, con la società che può già iniziare a farsi un’idea per gli eventuali sostituti in modo da non farsi trovare impreparati in estate.

C’è un giocatore più degli altri che in questo periodo è sulla bocca di tutti in casa Milan. Le sue prestazioni non sembrano essere quelle di un tempo, con diversi errori importanti nel corso delle partite che risaltano ancor di più considerando il suo delicato ruolo. Anche per questo motivo i rossoneri partono da una media di due gol subiti a gara negli ultimi recenti. Per fortuna l’attacco funziona e almeno non si stanno sprecando punti ma è chiaro che così non si può andare avanti. Dietro a queste prestazioni poco limpide ci sono anche malumori derivanti dal mancato accordo?

Il Milan viene respinto: cinque milioni non bastano, chiede di più

Probabilmente sì. Il futuro di Mike Maignan è sempre più in bilico con un rinnovo che stenta ad arrivare. Sembra esserci distanza tra la richiesta e l’offerta da parte del club. Probabilmente quest’incertezza sta condizionando mentalmente il portiere che in partita non riesce ad incidere come dovrebbe.

Sembra un lontano parente del campione che appena due anni fa fu tra i protagonisti della cavalcata dello scudetto. Da qualche tempo si è iniziato a parlare di futuro per il francese ma il prolungamento di contratto non arriva. Questo ha portato inquietudine nel giocatore. Tra le parti ci sarebbe molta distanza: come riportato da TMW, la proposta del Milan è di 5 milioni di euro ed è stata respinta. L’ex Lilla, infatti, avrebbe chiesto ben 8 milioni.

Una cifra spropositata se consideriamo che Leao, il top assoluto dei meneghini, guadagna 6,5 milioni di euro. Sicuramente il francese è a sua volta uno dei migliori della rosa, ma forse parliamo di una cifra troppo alta per le casse rossoneri. Sono in programma altri incontri tra l’entourage del giocatore e il Milan. Si proverà a trovare una soluzione perché la volontà di andare avanti insieme c’è, ma non a quelle cifre. Intanto iniziano a circolare sempre con più insistenza le voci di un addio.

