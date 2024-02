“Nuovo incontro”: Kroos alla Juventus sta per diventare realtà

Kroos alla Juventus? Un’operazione che sembra incredibile ma che invece potrebbe incredibilmente concretizzarsi per la prossima stagione.

La Juventus guarda già alla prossima stagione, e al necessario salto di qualità che dovrà fare in Italia e all’estero. La qualificazione alla Champions League 2024/2025 è, se non ancora in cassaforte, quasi, ma il recente scontro diretto con l’Inter ha mostrato che i bianconeri sono ancora lontani da quel livello. Per colmare il gap, in una stagione che vedrà la squadra anche con l’impegno extra dell’Europa, Giuntoli sta addirittura pensando a un gran colpo dal Real Madrid.

La necessità di un centrocampista per la squadra di Allegri è nota, e l’arrivo di Alcaraz è stata in realtà solo una “operazione tampone” nel finale del mercato di gennaio. Il riscatto del giovane argentino del Southampton è fissato per il momento a 50 milioni, e non è detto che in estate si riesca a concretizzare questo trasferimento. Per questo si guarda anche al sogno impossibile Toni Kroos, che però forse è un po’ più concreto di quanto non si direbbe.

Il fallimento del piano Pogba ha privato la Juventus di un grande centrocampista di qualità ed esperienza internazionale. Oggi il progetto bianconero verte soprattutto sui giovani, ma è chiaro che ci vuole anche un elemento con il carisma e le qualità necessarie a guidare e fare crescere questo gruppo. Il tedesco sarebbe dunque l’innesto ideale nella rosa juventina, e potrebbe far fare alla squadra quel salto di qualità ormai imprescindibile.

Kroos alla Juve non è impossibile: il punto sulla trattativa

A rivelare l’esistenza reale di un approccio al campione tedesco è stato il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. Sul social network X ha parlato di un nuovo incontro tra Volker Struth, agente di Kroos, e i rappresentanti della Juventus. È ancora presto per dire se il clamoroso trasferimento si concretizzerà, ma di sicuro questa notizia dimostra che non si tratta di un’ipotesi di fantamercato, e che la Juve sta davvero tentando il giocatore.

A livello economico, Toni Kroos arriverebbe a parametro zero, visto che il suo contratto con il Real Madrid scade a fine giugno e ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. Il tedesco è ancora un giocatore importante per Ancelotti, però, specialmente con il quasi certo addio di Modric, per cui non sarà facile convincerlo a venire a Torino. Anche perché sarà da valutare bene l’aspetto dello stipendio: Kroos oggi percepisce 11,7 milioni di euro netti all’anno.