Nuovo bomber dalla Spagna: assalto Milan

Il Milan non si ferma e ha già in mente un grande colpo in attacco: il nuovo bomber rossonero arriva dalla Liga

Dopo un inizio decisamente deludente, che è costato sia la partecipazione agli ottavi di Champions League che alla Coppa Italia, il Milan sembra essere ritornato a rendere come in passato. Lo Scudetto resta una mission impossible ed è per questo che le attenzioni sono tutte rivolte al calciomercato.

Un’estate all’insegna della rivoluzione, l’ennesima, voluta da Gerry Cardinale. Il club rossonero solo qualche mese fa aveva accolto nella rosa di Pioli oltre undici acquisti: tra polemiche, delusioni e sorprese, ora la storia è pronta a ripetersi. Occhio alla difesa, soprattutto al centro, dove il ritorno di Gabbia non sarà sufficiente per i prossimi anni: un investimento di peso, in tal senso, andrà fatto.

A centrocampo molto dipenderà dalle uscite: se Bennacer dovesse partire (è stato recentemente accostato alla Premier League) allora un colpo in entrata potrebbe effettivamente venire realizzato dal duo Moncada-Furlani. E l’attacco? È proprio questo il cruccio più importante per l’estate 2024, soprattutto per quel che riguarda il bomber.

Olivier Giroud potrebbe salutare il Milan a parametro zero. Il contratto del nazionale francese è in scadenza e difficilmente verrà rinnovato: ecco perché sono già molteplici i nomi al vaglio della dirigenza di Via Aldo Rossi. Il ‘Diavolo’ ci ha già provato a gennaio, ogni discorso è stato rimandato all’estate: e adesso, inaspettatamente, la punta potrebbe arrivare direttamente dalla Liga.

Il Milan ha scelto il bomber: dalla Liga alla Serie A

Il Milan è molto interessato a Benjamin Sesko del Lipsia ma la clausola rescissoria da 50 milioni potrebbe complicare i piani e portare una concorrenza davvero agguerrita per lo sloveno. Ecco perché nelle ultime ore è spuntata un’opzione low cost per l’attacco milanista.

Sotto contratto con il Valencia il 30 giugno 2026, Hugo Duro è un bomber che piace molto alla dirigenza rossonera. La punta spagnola, 25 anni il prossimo novembre, potrebbe però dire addio al Valencia per una cifra relativamente ‘bassa’ dal prossimo giugno.

12-15 milioni di euro potrebbero bastare a Moncada e Furlani per portare il primo rinforzo nell’attacco del futuro. Duro è un attaccante centrale che, all’occorrenza, può agire anche sugli esterni: e con il club spagnolo ha collezionato fino a questo momento 25 presenze tra campionato e coppe, con 10 reti all’attivo e ben 3 assist vincenti.

Numeri che, in relazione al costo dell’operazione, ingolosiscono non poco i vertici rossoneri. Per un attacco che, nel 2024/25, è destinato a vivere un restyling totale. O quasi.