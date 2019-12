Pallone in Soffitta – L’ultima fatica di Tommaso Maestrelli

L’allenatore della Lazio scudettata 1974, Tommaso Maestrelli, lottò strenuamente contro la malattia, ritornando in panchina per un ultimo grande risultato

CONDOTTIERO. Tommaso Maestrelli è tuttora, senza alcun dubbio, l’allenatore più amato nella storia della Lazio. La sua parabola traccia il profilo di una persona perbene, ancor prima che validissimo uomo di calcio, che il capitano dello scudetto Pino Wilson descrisse come depositario delle migliori doti accostabili ad un essere umano. A cui il destino avrebbe chiesto il conto troppo presto. Nato a Pisa il 7 ottobre 1922, Maestrelli era stato un buon centrocampista in gioventù arrivando a vestire una volta la maglia azzurra nel 1948. Mosse i primi passi della carriera da allenatore in due piazze che lo avevano visto sul campo, a Lucca e Bari. La prima affermazione di nota la ottiene sulla panchina della Reggina, guidata alla prima storica promozione in B nel 1965. Poi il Foggia trascinato in Serie A nel 1970. L’incontro del destino con la Lazio arrivò nel campionato seguente, quando i pugliesi di Maestrelli rifilarono ben 5 reti ai biancocelesti: il tecnico passò ai laziali nel torneo seguente.

FASTI. Facendo un po’ da padre, un po’ da pompiere in un gruppo spaccato in due, letteralmente, il tecnico ebbe le sue belle gatte da pelare per tenere testa a Chinaglia e soci. In allenamento gruppo diviso in clan, che si menavano di santa ragione in partitella. Ma che fortunatamente la domenica diventava una squadra vera, come per magia. Inutile legarlo, l’artefice era Maestrelli. Lo scudetto del 1974 fu un avvenimento storico che lo trasferì direttamente ad uno status leggendario. Orgoglioso dei suoi ragazzi, dal primo all’ultimo. Con un occhio di riguardo per Giorgio Chinaglia, diventato nel tempo un figlio acquisito. Ma qualcosa iniziò a scricchiolare in quella macchina complessa, il cui collante purtroppo cominciò a cedere. Tommaso Maestrelli negli ultimi tempi aveva fatto insospettire un po’ tutta la squadra: cercava sempre una fonte di calore, aveva perennemente freddo. Quando il dottor Ziaco lo convinse a fare degli accertamenti, il responso fu da raggelare il sangue. Il Mister aveva un tumore al fegato. E, come si seppe più tardi, l’intervento chirurgico si rivelò inutile. I medici non intervennero, appena si resero conto della situazione già compromessa. A Tommaso rimanevano pochi mesi di vita.

ILLUSIONE E DRAMMA. La Lazio, senza il suo nocchiere, andò incontro ad un’annata terrificante. I ragazzi avevano perso concentrazione, con la testa sempre rivolta alle sorti del loro allenatore. Chi venne chiamato a sostituire Maestrelli in panchina non ebbe vita facile, confrontarsi con Tommaso… Poi la grande illusione: una cura sperimentale sembra dare buoni frutti e, piano piano, Maestrelli pare riprendersi. Recupera l’appetito e le forze, vuole rientrare in panchina e vince le ritrosie della moglie preoccupata. Il suo ritorno è da brividi, accolto dalla gente per strada con affetto e condito da parole forti, ricche di paura e riconoscenza da chi ha avuto il timore di morire. Maestrelli vive il dispiacere dell’addio di Chinaglia, quasi un tradimento al maestro nel corso del campionato. Ma il Mister non cede. Affida a un diciannovenne di belle speranze, Bruno Giordano, la pesante maglia numero 9 di Chinaglia. E al ragazzo non tremano le gambe. Zoppicando parecchio, ma restando in piedi con grande volontà, quella Lazio conquista la salvezza all’ultimo tuffo: Maestrelli ce l’ha fatta. Le parole dopo quella intensa giornata sono faticose, Tommaso appare molto provato in ogni senso: il segno inequivocabile che la malattia è ritornata. Stavolta purtroppo non gli lascerà scampo e lo rapirà a questa terra il 2 dicembre 1976.

