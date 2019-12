I pronostici per la 17a giornata Serie A 2019-2020

Ecco i nostri pronostici per la 17/a giornata della Serie A 2019-2020:

FIORENTINA-ROMA

Il pareggio ottenuto nei minuti di recupero contro l’Inter ha ridato vigore a una squadra che sta attraversando un periodo complicato: difficilmente Montella avrà a disposizione Chiesa, il che rende proibitiva la gara contro la Roma. I giallorossi si trovano in solitaria al quarto posto e, dopo aver superato la SPAL, tentano di centrare la vittoria anche a Firenze. Suggeriamo l’X2, meno di 3 gol e il risultato esatto del primo tempo 0-1.

UDINESE-CAGLIARI

Archiviata la sconfitta di Torino, l’Udinese affronta la difficile sfida con il Cagliari dovendosi guardare le spalle: i friulani hanno 2 punti di vantaggio sul Brescia e 4 sul Genoa, il che rende pericolosa la situazione della squadra guidata da Gotti. I sardi si presentano a Udine con l’amarezza per la sconfitta con la Lazio ancora da smaltire: sarà importante vedere come i rossoblù reagiranno a questo duro colpo per capire anche quali possano essere le ambizioni di questa squadra. Immaginando un possibile contraccolpo psicologico puntiamo sull’1X, su Lasagna marcatore e sul risultato esatto 1-1.

INTER-GENOA

Dopo aver pareggiato contro la Fiorentina, l’Inter è chiamata a rispondere al momentaneo sorpasso della Juventus che ha già giocato e vinto la sua gara contro la Sampdoria. Il Genoa naviga in acque torbide e la sconfitta nel derby ha depresso ulteriormente un ambiente in difficoltà, anche se l’assenza di Brozović e Lautaro potrebbe giocare a favore dei rossoblù. Optiamo per l’1, giocando Lukaku come primo marcatore e il Genoa che termina la gara senza segnare.

TORINO-SPAL

La rimonta subita al Bentegodi contro l’Hellas è stata una mazzata tremenda per il Torino che, al momento, occupa l’ottavo posto in coabitazione con Milan e Napoli. I granata affrontano in casa il fanalino di coda SPAL, a caccia di punti per non accumulare troppo distacco con le dirette avversarie. Azzardiamo l’X2, immaginando una partita da meno di 3 gol che potrebbe finire 0-1 o 0-0.

ATALANTA-MILAN

La battuta d’arresto di Bologna è comprensibile per un’Atalanta che aveva profuso il massimo sforzo pochi giorno prima contro lo Shakhtar. Gasperini dovrebbe recuperare Gómez e Iličić, indisponibili nella trasferta del Dall’Ara. Il Milan non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 in casa contro il Sassuolo e a Bergamo si presenterà senza Theo Hernández e Paquetá, entrambi squalificati. Scegliamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 3-1.

LECCE-BOLOGNA

La rotonda sconfitta incassata a Brescia ha permesso alla squadra di Iachini di accorciare sul Lecce, che ora si trova a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Il Bologna, galvanizzato dalla vittoria contro l’Atalanta, si trova ora a quota 19. Ci giochiamo l’X2, Palacio marcatore e il gol di entrambe le squadre.

PARMA-BRESCIA

La vittoria di Napoli ha permesso al Parma di consolidare il settimo posto in classifica a quota 24 punti. Il Brescia, impegnato con il Sassuolo mercoledì, non è riuscito a inanellare la terza vittoria consecutiva. Consigliamo l’1X, meno di 4 gol e Gervinho marcatore.

SASSUOLO-NAPOLI

Il pareggio di San Siro e il successo nel recupero della settima giornata contro il Brescia hanno cambiato la classifica del Sassuolo, ora a 19 punti e a -2 dal gruppetto composto da Napoli, Milan e Torino. Il percorso di Gattuso con la compagine partenopea è iniziato nel peggiore dei modi con la sconfitta interna contro il Parma e la strada verso l’Europa è ora ancora più in salita. Azzardiamo l’1X, Boga marcatore e il gol di entrambe le squadre.