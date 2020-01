Lecce-Udinese: precedenti e statistiche 2019/20

Al Via del Mare di Lecce i salentini di Liverani aprono il 2020 ospitando l’Udinese di Gotti; per entrambe le compagini, separate da tre soli punti in classifica, la posta in palio rischia di essere molto pesante in ottica salvezza.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2011/2012 – Lecce-Udinese 0-2

2010/2011 – Lecce-Udinese 2-0

2008/2009 – Lecce-Udinese 2-2

2005/2006 – Lecce-Udinese 1-2

2004/2005 – Lecce-Udinese 3-4

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

2011/2012 – Lecce-Udinese 0-2

2010/2011 – Lecce-Udinese2-0



RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Lecce-Udinese 1-0

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

2004/2005 – Lecce-Udinese 3-4



STATISTICHE IN SERIE A (LECCE IN CASA)

Giocate:13

Vittorie Lecce:7

Pareggi:1

Vittorie Udinese:5

Gol Lecce:19

Gol Udinese:16

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate:26

Vittorie Lecce:9

Pareggi:1

Vittorie Udinese:16

Gol Lecce:28

Gol Udinese:45

Stante le difficoltà casalinghe del Lecce, e la chiusura di 2019 con il sorriso registrata in casa Udinese in virtù del successo sul Cagliari, ipotizziamo che i friulani possano uscire imbattuti dal Via del Mare: puntiamo sul segno X2+Multigol 2-5.