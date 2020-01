Fantacalcio 2019/20: chi evitare nella 19/a giornata

Fra dubbi e certezze (o presunte tali), ogni fantallenatore è chiamato a fare delle scelte nel momento in cui schiera la propria formazione. Mettere tizio in campo e lasciare caio in panchina può rivelarsi la scelta azzeccata o una mossa da maledire a lungo. Ci sono, tra l’altro, tante varianti da tenere in considerazione: intanto, bisogna sapere chi salterà il turno di campionato (squalificati, infortunati e non convocati), poi occorre valutare come si sono allenati in settimana i propri giocatori e gli incroci che il calendario propone. Per il resto, è un mix di fantasia, intuito, coraggio e una gran bella dose di fondoschiena. Tuttavia, la fortuna va aiutata e per questo vi regaliamo qualche consiglio, consapevoli che, inevitabilmente, accadrà di essere smentiti dai fatti. Ma questo, d’altronde, è il bello del Fantacalcio!

GLI ASSENTI – Come sempre, il nostro primo consiglio è quello di avere ben presente la situazione degli assenti della 19/a giornata. Intanto, ci sono 12 squalificati: Parolo, Škriniar, Barella, Locatelli, Berardi, Tomović, Colley, Depaoli, Cistana, Tonali, Bentancur e Barillà. Agli infortunati di lungo corso, poi, si aggiunge qualche acciaccato degli ultimi giorni: Biglia, Koulibaly, Maksimović, Mertens, Ramírez e Ansaldi. Infine, consueto gruppo di giocatori in dubbio, che può cambiare di ora in ora: Cacciatore, Vavro, Correa, Meret, Duncan, Reca, Di Carmine, Kluivert, de Ligt, Higuaín e Bruno Alves.

LA FLOP 11 (3-4-3) – Szczęsny (Juventus); Calabria (Milan), Palomino (Atalanta), Luperto (Napoli); Callejón (Napoli), de Roon (Atalanta), Paquetá (Milan), Ünder (Roma); Babacar (Lecce), Muriel (Atalanta), Torregrossa (Brescia).

LA CERTEZZA IN NEGATIVO – Col rientro di Zapata nel radar dei possibili titolari dell’Atalanta, scendono inesorabilmente le quotazioni di Luis Muriel. Specialmente in vista della trasferta difficilissima per la Dea sabato sera a San Siro contro i nerazzurri. È vero che il colombiano è al centro dell’attacco più prolifico del campionato, ma se la vedrà contro la difesa meno perforata del torneo: solo 15 gol in 18 partite giocate. Avete alternative? Schieratele.

LA CONTRO-SCOMMESSA – Ci aspettavamo tante conferme dopo le belle cose viste la scorsa stagione, ma Cengiz Ünder oggi è un vero e proprio flop. La sorte non è stata clemente considerato l’infortunio occorso a inizio stagione, ma lui ci ha messo del suo. Nella Roma di Fonseca il turco al momento è una riserva, se mettiamo in conto anche il livello di difficoltà della gara di domenica contro la Juve, allora non possiamo che inserirlo nell’undici meno appetibile del prossimo weekend calcistico.