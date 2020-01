NFL – Kansas City e San Francisco al Suoper Bowl

Saranno Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers a giocarsi il Super Bowl LIV a Miami il 2 febbraio.

Partiamo dalla finale della AFC, in cui i Chiefs sono partiti sotto 10-0 e 17-7 contro i Tennessee Titans per poi girare la partita nel finale del secondo quarto. Hill e Mahomes hanno segnato i touchdown del sorpasso e nel terzo quarto le mete di Williams e Watkins hanno chiuso i conti. Il finale dice 35-24 per Kansas City, che torna così a giocare un Super Bowl cinquant’anni dopo l’ultima apparizione. Ancora una partita sensazionale per Mahomes (23/35, 294 yard e 3 touchdown) in una squadra che ha il miglior record della lega per yard lanciate. Per il giovane quarterback, esploso la scorsa stagione, ora ci sarà la prova “definitiva”.

Ad attendere Mahomes a Miami ci sarà infatti la difesa dei San Francisco 49ers guidata da Bosa e Sherman. I Green Bay Packers hanno “assaggiato” la difesa dei californiani non riuscendo a segnare neanche un punto fino al terzo quarto nella finale della NFC. L’uomo della partita per i 49ers è stato il running back Mostert, che non ha fatto rimpiangere l’infortunato Coleman correndo per 220 yard e segnando la bellezza di quattro touchdown. 37-20 il risultato finale in favore di San Francisco, che cercherà a Miami di vincere il suo sesto Super Bowl per raggiungere New England Patriots e Pittsburgh Steelers.