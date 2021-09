alla scoperta di… Teun Koopmeiners

Nome: Teun Koopmeiners

Nazionalità: Olanda

Età: 23

Altezza: 183 cm

Nazionale: sì

Piede: sinistro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: difensore centrale

Valutazione calciomercato: 16,5 milioni (costo pagato dall’Atalanta: 12 milioni)

Perché acquistarlo: mediano carismatico con il vizio del gol

Perché non acquistarlo: –

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Il suo ruolo preferito è quello di centrocampista centrale con spiccate doti difensive: ma la sua particolarità consiste nell’avere, al tempo stesso, notevole familiarità con il gol. Mancino dal fisico solido, dispone di ottime capacità di leadership. Il piede sinistro, ben educato e preciso anche nel lancio lungo, è un’arma affilata dal dischetto e sui piazzati dal limite. Nell’AZ Alkmaar, il suo club di una vita, si è guadagnato in breve tempo la fascia di capitano per il carisma.

LA CARRIERA – Prodotto del settore giovanile dell’AZ Alkmaar, entrò nel club a 12 anni. Dopo tutta la trafila, il debutto nella seconda squadra (lo Jong AZ, militante in terza divisione) nel 2016. Dall’anno dopo è entrato tra i “grandi”, diventando in fretta una colonna della squadra con il suo innegabile talento. Con i biancorossi ha disputato oltre 150 gare ufficiali – di cui 25 nelle coppe europee – con una quarantina di gol realizzati. Arriva all’Atalanta dopo aver giocato le prime due partite dell’Eredivisie 2021-22. Una presenza nella Nazionale maggiore, nell’ottobre 2020 contro il Messico in amichevole. Nell’AZ ha lasciato il fratello minore Peer, anch’egli centrocampista.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? L’olandese, nei pensieri e nelle aspirazioni della dirigenza atalantina, rappresenta l’ennesima scommessa proveniente dal calcio orange, che nel recente passato ha regalato de Roon, Hateboer, Gosens e Lammers. Perché non proseguire su questo filone? In fondo Koopmeiners vanta un percorso solido alle spalle, la personalità non gli manca e si propone come probabile sorpresa della stagione nerazzurra. Da acquistare al fanta, come possibile carta da tenersi buona per i prossimi mesi.