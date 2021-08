CSSL svizzera 2021/22: risultati, commenti e classifica

Rate this post

La partitissima della Credit Suisse Super League svizzera si è chiusa con un pareggio, davanti a oltre 30’000 spettatori. In vantaggio dopo 20′ grazie a un tocco ravvicinato di Siebatcheu, i campioni svizzeri sono rimasti in 10 uomini per un doppio giallo ai danni di Maceiras nel giro di 2′, allo scadere della prima frazione. Nella ripresa, una punizione magistrale di Esposito, al 52′, ha riportato il risultato in parità. Qua sotto, nel tweet della squadra giallonera, le principali fasi dell’incontro.

Die besten Szenen des Spiels Basel – YB (1:1) 🎥 👉🏼 https://t.co/A7FsXln6zV #BSCYB #FCBYB — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 30, 2021

Lo Zurigo, quindi, nonostante sia stato costretto a lasciare al kybunpark di San Gallo i primi punti di questa stagione, mantiene il primo posto solitario in classifica. Ma la partita in Ost Schweyz è stata tutto tranne che noiosa. A partire forte, sul piano del gioco, sono stati i tigurini i quali, però, sono andati sotto dopo 20′ grazie a un gol di Guillemenot. La risposta biancoblù è stata di Gogia, ma i padroni di casa hanno chiuso avanti i primi 45′ grazie a una rete di pregevole fattura di Kempter. Nella ripresa, pareggio di Marchesano prima delle reti di Diakité e di Gnonto per gli ospiti.

Si sono concluse ancora sul pareggio (1-1) altre due partite: quella del Letzigrund, con il Servette che, passato in vantaggio grazie a Cognat al 20′, si è visto raggiungere grazie a un rigore trasformato da Campana 17′ più tardi, mentre il grande ex Celestini ha visto il suo Lucerna rispondere, in casa, nella ripresa (con Sidler) al vantaggio di Monteiro, messo a segno nella prima frazione.

Sconfitta, con tanto amaro in bocca, del Lugano al Tourbillon. I ticinesi si sono infatti arresi ai vallesani, dopo una partita ricca di colpi di scena. è stata infatti sconfitta 3-2 a Sion al termine di una partita rocambolesca, sulla quale bisognerà recitare il mea culpa. Partiti bene, sul piano del gioco, i ticinesi sono capitolati al 33′, grazie a un contropiede finalizzato dall’ex Basilea Bua. A raddrizzare la barca bianconera ci ha pensato 3′ dopo Bottani, che ha finalizzato un preciso assist di Lavanchy.

Nel secondo tempo, i vallesani sono tornati in vantaggio, grazie a un gol di Cavaré al 66′, con la complicità però di Baumann. La traversa centrata da Lavanchy a 4′ dal termine sembrava essere il suggello sulla partita, ma le emozioni dovevano ancora arrivare. Al 91′ è stato l’ex Chiasso Hajrizi a trovare il pareggio per i suoi, prima però che i biancorossi ritrovassero il gol della vittoria con Berdayes 3′ più tardi, lesto ad approfittare di un errore della retroguardia bianconera. Qua sotto, nel tweet del Sion, i gol e le azioni principali della sfida di sabato sera.

🎥 Revivez les meilleurs moments de la victoire du FC Sion arrachée en toute fin de match par Théo Berdayes🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 29, 2021

CSSL svizzera 5/a giornata – risultati

Sabato 27 agosto

San Gallo-Zurigo 3-3 (2-1)

Sion-Lugano 3-2 (1-1)

Domenica 28 agosto

Grasshopper-Servette 1-1 (0-1)

Basilea-Young Boys 1-1 (0-1)

Lucerna-Losanna 1-1 (0-1)

CLASSIFICA PROVVISORIA CSSL SVIZZERA 2021/22 – 5/a giornata

Pos. Squadra Diff. reti Punti | Pos. Squadra Diff. reti Punti 1 Zurigo +7 13 6 Lugano 0 6 2 Basilea +11 11 | 7 Young Boys 0 5 3 Servette -2 7 | 8 Grasshopper -1 5 4 Sion -4 7 | 9 Losanna -5 2 5 San Gallo 0 6 | 10 Lucerna -6 2

Legenda: qualificate ai preliminari della ChL, qualificate ai preliminari di CL, allo spareggio per non retrocedere con la 2/a di Challenge League, retrocessa in Challenge League