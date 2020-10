Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Lautaro Valenti

Nome: Lautaro Rodrigo Valenti

Nazionalità: Argentina

Età: 21

Altezza: 188 cm

Nazionale: sì (Under 23)

Piede: sinistro

Ruolo principale: difensore centrale

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 2.7 milioni

Perché acquistarlo: difensore con il vizio del gol / può regalare qualche assist

Perché non acquistarlo: deve ambientarsi / inizialmente troverà poco spazio

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Difensore centrale dalla struttura fisica imponente, spicca per le abilità nel gioco aereo e nell’uno contro uno grazie a una discreta velocità di base. Nella conferenza stampa di presentazione a Parma non a caso ha detto di ispirarsi al connazionale Nicolás Otamendi. Preferisce agire sul centro-sinistra, ha anche il vizio del gol visto l’ottimo piede mancino, che si rivela utile anche nei lanci lunghi verso gli attaccanti. Una dote che in Emilia potrebbe rivelarsi molto preziosa considerata la presenze di giocatori rapidi come Gervinho e Karamoh, ma anche per voi in termini di assist.

LA CARRIERA – Nato a Rosario il 14 gennaio 1999, muove i primi passi nel Central e nell’Alianza Sport per poi approdare Lanús, dove svolge l’intera trafila del settore giovanile fino a debuttare in prima squadra. Fa il suo esordio tra i grandi il 7 maggio 2019 nel match di Copa de la Superliga perso contro il Vélez Sarsfield. Ci mette poco a scalare le gerarchie in difesa, scalzando l’esperto centrale ex Sporting Lisbona Marco Torsiglieri e formando la coppia titolare con una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ezequiel Muñoz. Con i granata mette a referto 29 gettoni e tre reti: due di sinistro su punizione calciata di potenza e una di destro sugli sviluppi di un piazzato offensivo. Il Parma se lo è assicurato in prestito con obbligo di riscatto, un affare che complessivamente si aggira sugli 8 milioni di euro.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Nelle gerarchie di mister Liverani parte dietro alla coppia titolare composta da Bruno Alves e Iacoponi, senza dimenticare Gagliolo che dalla sinistra potrebbe essere dirottato al centro. Insieme a Valenti il Parma ha ufficializzato anche un altro centrale, Yordan Osorio, che ha già una discreta esperienza internazionale con la nazionale del Venezuela. Per il giovane argentino, almeno inizialmente, gli spazi non sembrano essere molti, per questo ne consigliamo il suo acquisto solo come settimo-ottavo slot. Insomma, se volete scommettere su di lui fatelo per pochi crediti.