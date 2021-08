Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Amian

Nome: Kelvin Amian Adou

Nazionalità: Francia

Età: 23

Altezza: 180 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: terzino destro

Eventuali altri ruoli: difensore centrale

Valutazione calciomercato: 3,5 milioni

Perché acquistarlo: è già stato schierato titolare da Thiago Motta

Perché non acquistarlo: dalla Ligue 1 alla Serie A il passo non è semplice

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Esterno destro puro, ma in grado di giocare anche da difensore centrale, Kelvin Amian è uno dei volti nuovi dello Spezia 2021/22. Già titolare in Coppa Italia e in campionato, Amian è il giocatore ideale per il 3-4-3 del tecnico Thiago Motta. Dotato di buon fisico e abile nel gioco aereo (anche quando c’è da salire su corner e calci piazzati), predilige la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Nelle prime uscite è apparso un po’ timido, ma l’impressione è che al ragazzo serva solo un po’ di tempo per adattarsi al meglio al calcio italiano.

LA CARRIERA – Classe 1998, Amian è nato a Tolosa e da là non si è più spostato, se non questa estate per sposare la causa dello Spezia, che ha investito tanto su di lui, proponendogli un contratto di cinque anni. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Tolosa, ha esordito in prima squadra nell’estate del 2016. In cinque stagioni con i francesi ha collezionato 156 presenze e 5 reti. A livello di Nazionali, ha indossato la maglia della Francia dall’Under 17 all’Under 21, con la quale ha racimolato 16 presenze e 1 gol.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Non è certo Gosens, ma vi consigliamo di farci un pensierino per completare il reparto dei difensori, possibilmente spendendo non più di 1-2 milioni. Il fatto che finora abbia giocato da titolare è sicuramente un dato che gioca a suo vantaggio, e se anche non sfornerà bonus a profusione, può regalarvi un voto sicuro in panchina. In carriera, tra l’altro, ha anche timbrato il cartellino in qualche occasione. Specialmente nello scorso campionato, che l’ha visto protagonista con 33 presenze e 4 gol.