Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Dor Peretz

Nome: Dor Peretz

Nazionalità: Israele

Età: 26

Altezza: 185 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: trequartista

Valutazione calciomercato: 1,80 milioni

Perché acquistarlo: dovrebbe essere il titolare in cabina di regia e può giocare anche più avanti

Perché non acquistarlo: l’inserimento in squadra non sarà semplice

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – L’israeliano Peretz proverà, con maggior fortuna, a ricalcare le orme del suo connazionale Tal Banin, al Brescia negli anni ’90. È un centrocampista dai piedi buoni, che predilige essere impiegato come regista o mediano davanti alla difesa. Ma si destreggia bene anche come trequartista e non disdegna di proporsi in zona-gol. Ha buone qualità tecniche, che utilizza soprattutto in fase di possesso del pallone.

LA CARRIERA – Classe ’95, Peretz ha militato fin qui solo nella sua patria, Israele. Venezia sarà la sua prima esperienza all’estero. Comincia la carriera nel 2014 vestendo la maglia del Maccabi Tel Aviv, che dopo un paio di stagioni interlocutorie, lo manda in prestito per sei mesi all’Hapoel Haifa. Torna al Maccabi, dove diventa uno dei giocatori più impiegati della squadra. Mette a referto più di cento presenze, corredate da diciassette gol.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Nella babele veneziana c’è posto anche per Peretz. Poco conosciuto a livello mediatico, ha le qualità tecniche per emergere. Resta da vedere il suo impatto con il calcio italiano: come detto sarà la sua prima esperienza fuori dalla patria e non sarà facile emergere. Noi consigliamo l’acquisto come eventuale sorpresa: non è un giocatore per il quale svenarsi, ma può diventare prendibile a pochi spiccioli nei fantacalci numerosi.