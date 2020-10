Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Borja Mayoral

Nome: Borja Mayoral Moya

Nazionalità: Spagna

Età: 23

Altezza: 182 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: centravanti

Eventuali altri ruoli: seconda punta

Valutazione calciomercato: 15 milioni

Perché acquistarlo: vice Džeko / buon numero di presenze e gol

Perché non acquistarlo: non partirà spesso titolare

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Classica prima punta che aggredisce gli spazi, buona presenza in area di rigore, capace di far reparto da solo. Ha un dribbling che gli consente di smarcarsi al tiro, pecca a volte di egoismo, ma può essere una caratteristica positiva per chi deve fare gol. Unica grande pecca: deve imparare a essere più freddo sotto porta, non si è dimostrato (perlomeno finora) un attaccante particolarmente prolifico.

LA CARRIERA – Cresciuto nella cantera del Real Madrid, con cui si mette in luce sia per il gioco che per i tanti gol (sì, qualche anno fa segnava molto di più: con l’Under-21 spagnola ha superato perfino un mito come Raúl, in termini di realizzazioni), accumula un’esperienza così così al Wolfsburg (2016-2017), per poi tornare in patria, al suo Real. Trova poco spazio a causa dei tanti campioni in rosa, perciò accetta il Levante: è qui che matura il suo talento. In due anni, 69 partite e 14 gol: non tantissimi, ma è la sua completezza tattica che gli consente di diventare perfino duttile. A tal proposito, Fonseca sta pensando di utilizzarlo non solo come vice-Džeko, ma anche insieme a lui, nell’attacco giallorosso.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Sì, ma ovviamente non come una prima scelta. Chi ha Džeko in squadra, può considerare di prendere anche Borja Mayoral come copertura nel caso il bosniaco non dovesse giocare. Andrà valutata la sua compatibilità con il 9 giallorosso: in caso positivo, potrà rivelarsi una bellissima sorpresa per chi deciderà di credere in lui.