Hockey inline – Serie A maschile, risultati e classifica della 16/a giornata

Una giornata all’insegna degli shoot out e degli over time a rimarcare il ricco programma di sfide dirette di questa 16/a giornata della massima serie. I Diavoli recuperano un break di tre reti a Milano e si aggiudicano ai rigori la super sfida per la vetta. Un risultato che permette ai veneti di vendicare la tennistica sconfitta dell’andata, i meneghini però evitano l’aggancio in classifica e ora potranno difendere il primato nelle ultime due giornate della stagione regolare. Tanta bagarre alle spalle con quattro compagini a litigarsi le restanti posizioni.

Un tempo a testa tra Ferrara e Padova, gli emiliani passano avanti con Gaboriau e Duchemin, nella ripresa i patavini rispondono con Zanette e Campulla. Serve la marcatura nel supplementare di Crivellari per permettere ai Warriors di vincere il match e ritrovarsi davanti ai Ghosts. In settimana la compagine ferrarese recupererà il match con Asiago, una sfida che vale la terza piazza in virtù della battuta di arresto casalinga patita ieri da Asiago; le vipere pagano una settimana difficile tra quarantene e assenza, ma occhio anche a questa Edera Trieste rinforzata dal mercato.

SERIE A – 16/A GIORNATA

Diavoli Vicenza-HC Milano 7-6 OT

Cittadella-Lepis Piacenza 14-1

Warriors Ferrara-Ghosts Padova 3-2 OT

Cus Verona-Monleale 4-3 OT

Asiago Vipers-Edera Trieste 2-5

Classifica: Milano 44, Vicenza 42, Asiago* 29, Ferrara* 26, Padova 25, Trieste 24, Monleale 20, Verona 17, Cittadella 10, Piacenza 0

*Una partita in meno