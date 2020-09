I pronostici per la 1a giornata Serie A 2020-2021

Rate this post

Ecco i nostri pronostici per la 1/a giornata della Serie A 2020-2021:

FIORENTINA-TORINO

La Serie A parte dal Franchi, dove Fiorentina e Torino aprono le danze per quanto riguarda il campionato 2020-2021. I viola, per il momento, sono riusciti a trattenere i loro pezzi pregiati del calciomercato, Chiesa e Milenković, e puntano forte su Kouamé. Sulla sponda granata, c’è molto interesse per vedere quanto il toro abbia assimilato i dettami tattici del nuovo tecnico Giampaolo. Ci aspettiamo una gara vivace e aperta e consigliamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e Bonaventura marcatore.

HELLAS VERONA-ROMA

Dopo gli ottimi risultati della stagione scorsa, l’Hellas Verona riparte privata di alcuni dei suoi pezzi più pregiati, come Amrabat, Rrahmani e Kumbulla, quest’ultimo finito proprio alla Roma, avversaria di turno nella sfida del Bentegodi. I giallorossi potrebbero scendere in campo senza il proprio leader Džeko, che sembra sempre più diretto verso Torino. Considerando che i capitolini, rispetto alla passata stagione, devono fare a meno anche di Smalling e Kolarov, è lecito aspettarsi una squadra con meno esperienza e, probabilmente, meno qualità. Azzardiamo l’1X, ma proponiamo anche l’Under 2.5 e il gol di Di Carmine.

PARMA-NAPOLI

Anno nuovo, vita nuova per il Parma: i ducali hanno cambiato proprietà e allenatore, con Liverani che si è seduto sulla panchina gialloblù. Il Napoli riparte da Gattuso e dalla sua infinita voglia di lottare: i partenopei potranno sfoggiare il nuovo acquisto Osimhen, che tanto bene ha figurato in estate. Proponiamo l’X2 con gol di entrambe le squadre, Osimhen primo marcatore e risultato esatto 1-3.

GENOA-CROTONE

Il Genoa si è affidato a Maran per provare a vivere una stagione più tranquilla rispetto alle ultime: il neo-tecnico rossoblù dovrà provare a emulare l’inizio del suo Cagliari dello scorso anno, magari provando a reggere più a lungo. Sull’altra panchina ci sarà Stroppa che, con il Crotone, proverà a cominciare bene la stagione. Optiamo per l’1X, il gol di entrambe le squadre e Pandev marcatore.

SASSUOLO-CAGLIARI

Sfida interessante al Mapei Stadium, dove si affrontano due squadre che ambiscono a risiedere nei piani alti della classifica: il Sassuolo ha dalla sua parte la continuità del lavoro di De Zerbi, mentre il Cagliari si è affidato a un grande ex tecnico neroverde, Di Francesco. Prevediamo una gara combattuta ed emozionante, quindi puntiamo sull’Over 3.5, sul gol di entrambe le squadre e sul risultato esatto 3-3.

JUVENTUS-SAMPDORIA

La Juventus di Andrea Pirlo inizia la rincorsa al decimo scudetto consecutivo affrontando la Sampdoria di un vecchio lupo di mare come Ranieri; i bianconeri, ancora privi di un vero centravanti, dovranno fare a meno anche di due elementi del calibro di Dybala e de Ligt. Consigliamo il successo dei padroni di casa, Ronaldo primo marcatore e la coppia di risultati esatti 2-0/3-0.

MILAN-BOLOGNA

Dopo l’ottimo finale della passata stagione e dopo la vittoria nei preliminari di Europa League, il Milan inizia il proprio campionato con più convinzione rispetto alle passate stagioni, forte di una continuità gestionale e in panchina che negli ultimi anni è mancata. Il Bologna riparte dalla grinta del proprio allenatore e vuole vendicare la brutta sconfitta di due mesi fa proprio a San Siro contro i rossoneri. Puntiamo sull’1 con più di 2 gol, su Çalhanoğlu marcatore e sul gol di entrambe le squadre.