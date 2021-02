I pronostici per la 23a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 23/a giornata della Serie A 2020-2021:

FIORENTINA-SPEZIA

La Fiorentina vuole voltare pagina dopo la sconfitta contro la Sampdoria e ospita una delle squadre più in forma del campionato, lo Spezia che, nell’ultimo turno di campionato, ha strapazzato il Milan. Ci aspettiamo un calo di tensione da parte dei liguri, quindi puntiamo sull’1X, sull’Under 3.5 e sul parziale pt/finale 1/1.

CAGLIARI-TORINO

Dopo essere stato sconfitto nel finale di partita dall’Atalanta, il Cagliari affronta una delle più importanti della stagione contro il Torino in uno scontro salvezza difficilmente pronosticabile a inizio campionato. I sardi potrebbero scavalcare i granata con una vittoria: optiamo per l’1X, l’Under 3.5 e João Pedro marcatore.

LAZIO-SAMPDORIA

La sconfitta con l’Inter ha interrotto la lunga striscia positiva della Lazio che, comunque, è nel gruppone che lotta per un posto in Champions League. La Sampdoria ha messo nel mirino Sassuolo ed Hellas Verona, distanti 4 e 3 punti. Ci giochiamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e Immobile marcatore.

GENOA-HELLAS VERONA

Il Genoa continua nella sua striscia di imbattibilità ed è ormai a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. L’Hellas ha ritrovato il successo dopo due sconfitte consecutive. Puntiamo sull’1X, sull’Under 2.5 e sul risultato esatto 1-1.

SASSUOLO-BOLOGNA

Nell’ultimo turno di campionato il Sassuolo ha ritrovato la vittoria contro il fanalino di coda Crotone, mentre il Bologna ha pareggiato contro il Benevento. Crediamo possa essere una partita aperta a tutti i risultati, quindi consigliamo l’Over 3.5, il gol di entrambe le squadre e il multigol 4-5.

PARMA-UDINESE

La sconfitta contro l’Hellas Verona è la quarta consecutiva per un Parma che naviga in acque sempre più torbide. L’Udinese, dopo una serie di partite positive, è incappata in una rotonda sconfitta contro la Roma. Scegliamo l’X2, l’Under 2.5 e il No Gol.

MILAN-INTER

Il Milan arriva al derby nel peggior momento della sua stagione, reduce dalla pesante sconfitta in casa dello Spezia e dal pareggio di Belgrado. Situazione completamente opposta in casa Inter, con i nerazzurri che hanno superato i rossoneri con una grande prestazione contro la Lazio. La bilancia pende dalla parte degli uomini di Conte, quindi suggeriamo il 2, il No Gol e il risultato esatto 0-2.

ATALANTA-NAPOLI

Atalanta e Napoli sono appaiate a quota 40 punti, anche se i partenopei devono ancora recuperare la gara contro la Juventus. I bergamaschi vorranno vendicare la pesante sconfitta dell’andata, anche se alle porte c’è la super sfida contro il Real Madrid. Gli uomini di Gattuso, rinfrancati dal successo contro la Juve, sono crollati in Spagna in Europa League. Consigliamo il segno 1, l’Over 2.5 e Muriel marcatore.

BENEVENTO-ROMA

Il pareggio contro il Bologna ha permesso al Benevento di muovere ulteriormente la classifica, portandosi a +9 dal Cagliari. La Roma ha vissuto una settimana ottima grazie ai successi contro Udinese e Sporting Braga. Giochiamo il 2, il No Gol e il risultato esatto 0-2.

JUVENTUS-CROTONE

La sconfitta in Champions League, che ha fatto il paio con quella con il Napoli, ha messo a nudo le difficoltà della Juventus. Il calendario è magnanimo con la squadra di Pirlo, visto che allo Stadium arriva il Crotone ultimo in classifica, che all’andata era riuscito nell’impresa di bloccare i campioni d’Italia in carica. Puntiamo sull’1, sul No Gol e sul risultato esatto 3-0.