Il Riviera di Romagna esonera Massimo Agostini – MondoSportivo.it

E’ durata una sola stagione la guida tecnica della Riviera di Romagna per Massimo Agostini: le strade del tecnico cesenate e della società romagnola si sono infatti divise al termine di una stagione importante per la società ravennate che chiude il campionato al sesto posto con 48 punti all’attivo dietro le prime della classe.

Ecco le parole del presidente Dario Fantini in merito alla vicenda:

“Dobbiamo ringraziare Massimo Agostini per il percorso fatto assieme, perché per noi è stato un onore avere un personaggio dello spessore di Massimo come allenatore della Riviera di Romagna, sia per i suoi trascorsi professionali, ma anche per quello che ha portato a questa società, dandoci la consapevolezza che il calcio femminile in questa categoria può, anzi, deve avere come allenatore un professionista del suo calibro; purtroppo, come spesso succede in ambiente calcistico, i rapporti si interrompono perché vengono meno le condizioni che permettono di continuare la collaborazione”.