il tabellone e i risultati del torneo femminile I MondoSportivo.it

Nell’incertezza che da sempre contraddistingue il tennis femminile in aggiunta alla particolare situazione dovuta al Coronavirus, ci si appresta al secondo slam della stagione, lo US Open. Tra le varie rinunce di molte big come la campionessa in carica Andreescu e più della metà della top ten assente come per esempio Bencic e Halep gli occhi saranno puntati ancora una volta sulla padrona di casa Serena Williams in cerca del suo 24esimo major della carriera. Si attendono molte sorprese, ma appaiono comunque un gradino sopra le avversarie tenniste come Osaka, Azarenka e Plíšková. Le italiane ai nastri di partenza sono soltanto due: Paolini e Giorgi.

PRIMO TURNO

Parte alta

1 Ka.Plíšková – Kalinina

Garcia – Paolini

WC Bellis – Korpatsch

28 Brady – Blinkova

17 Kerber – Tomljanović

Dolehide – Friedsam

Li – Rus

13 Riske – Maria

12 Vondroušová – Minnen

Di Lorenzo – Sasnovich

Golubic – PR Lapko

23 Putintseva – WC Montgomery

30 Mladenovic – WC Baptiste

Badosa – Gracheva

PR Bondarenko – WC Kiick

8 Martić – Martincová

4 Osaka – Doi

Giorgi – Van Uytvanck

Kasatkina – Kostyuk

31 Sevastova – Gauff

24 Linette – Inglis

Kovinić – Cabrera

Juvan – Arconada

14 Kontaveit – Collins

11 Rybakina – Zavatska

PR Khromacheva – Rogers

Brengle – Tsurenko

19 Yastremska – Sharma

32 Peterson – Flipkens

Bouzková – Pegula

Kozlova – Osuigwe

8 Kvitová – Begu

Parte bassa

7 Keys – Babos

Teichmann – Bolsova

Davis – Cornet

25 Zhang – Bonaventure

18 Vekić – Kr.Plíšková

Țig – Nara

PR Pironkova – Samsonova

10 Muguruza – Hibino

15 Sakkari – Vögele

Pera – Diyas

WC Scott – Vikhlyantseva

22 Anisimova – Tomova

26 Stephens – Buzărnescu

Diatchenko – Govortsova

Puig – Gasparyan

3 S.Williams – Ahn

5 Sabalenka – Dodin

Azarenka – Haas

Townsend – WC Vickery

29 Kudermentova – Świątek

20 Muchová – V.Williams

Kalinskaya – Stojanović

McHale – Cîrstea

9 Konta – Watson

16 Mertens – Siegemund

Sorribes Tormo – WC Liu

Kužmová – McNally

21 Alexandrova – WC Clijsters

27 Jabeur – Kawa

Siniaková – Kanepi

PR Zvonareva – Fernandez

2 Kenin – Wickmayer