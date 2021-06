Primavera 1 – Atalanta-Empoli, la finale che non ti aspetti

La finale che non ti aspetti. Non tanto per la forza delle due squadre, perché sia Atalanta che Empoli hanno dimostrato di avere un gruppo forte e coeso. Quanto invece per la posizione in classifica di queste due squadre al termine della stagione regolare: quinta l’Atalanta, sesta l’Empoli. Entrambe hanno dovuto faticare per ribaltare i pronostici, ma alla fine ci sono riuscite. In semifinale i nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Sampdoria, sconfitta per 2-1; gli azzurri sono riusciti a estromettere l’Inter dopo due tempi supplementari.

Nella finale di mercoledì 30 giugno (Stadio Ricci di Sassuolo, ore 18:30) l’Atalanta proverà a vincere il suo terzo scudetto di fila, impresa peraltro mai accaduta nella storia di questa competizione. I ragazzi di Brambilla avranno il vantaggio del giorno in più di riposo e dell’aver vinto entro i tempi regolamentari, mentre l’Empoli ha dovuto sobbarcarsi l’extra time per aver ragione dell’Inter. Ma quando si arriva a questo punto, la stanchezza conta fino a un certo punto. In ballo c’è un titolo importante, che può cambiare la carriera di un giocatore, oltre che rimpolpare la bacheca di una squadra.

Di fronte ci saranno due tra i settori giovanili più importanti d’Italia. Due solide realtà, che hanno fatto della programmazione un mantra inappuntabile. Atalanta ed Empoli rappresentano l’eccellenza e mostrano come si possa fare calcio basandosi sul proprio vivaio. Non è poi un caso che queste due formazioni siano guidate da allenatori che hanno vestito, da calciatori, queste maglie. Brambilla e Buscé incarnano lo spirito, l’anima di Atalanta ed Empoli. Sono i valorosi condottieri che tirano le fila e incitano un gruppo di ragazzi per cui è molto forte anche l’attaccamento alla maglia.

E allora vedremo chi vincerà. Sarà l’Atalanta ad alzare al cielo la coppa diventando la prima squadra a vincere tre titoli consecutivi? Oppure la spunterà l’Empoli, a cui il trofeo manca da ben ventidue anni? La sensazione è che, comunque vada a finire, sarà una gran bella finale.