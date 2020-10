Serie A Femminile 2020-2021, i risultati della quinta giornata

Nello scorso fine settimana si sono giocate le gare della quinta giornata della Serie A Femminile 2020-2021: vediamo insieme risultati e classifica.

La Juventus di Rita Guarino, dopo aver vinto contro il Milan, bissa contro la Fiorentina calando il poker nel posticipo: la Vecchia Signora si impone a Vinovo con le reti di Girelli, Alves, Bonansea e Hurtig, con le ospiti in dieci dal 13′ per l’espulsione di Quinn per fallo da ultimo uomo su Bonansea.

Insegue l’incredibile Sassuolo di Piovani, che in una gara molto sofferta la spunta solo nel finale contro la San Marino Academy di Conte grazie all’incornata vincente di Pirone e centra il quarto successo consecutivo, allungando a cinque giornate la loro striscia di imbattibilità in campionato.

Subito dietro troviamo il Milan di Maurizio Ganz che, dopo il ko casalingo contro la Juventus, conquista tre punti sul campo di un ottimo Empoli: le ragazze di Spugna hanno la peggio per le marcature di Jane nel primo tempo e per quelle di Giacinti e Tucceri Cimini sul finire di gara.

Pareggio tra Inter e Roma: le capitoline di Bavagnoli passano in vantaggio sul finire del primo tempo con Serturini, brava a ribadire in rete una corta respinta di Aprile su un tiro-cross di Giugliano, ma le nerazzurre di Sorbi pareggiano nella ripresa con una fiammata di Marinelli e resistono all’assalto finale capitolino pure se in 10 per l’espulsione di Brustia.

Nelle altre due gara la Florentia vince nel finale contro il Napoli grazie a un rigore concesso negli ultimi minuti per un fallo su Pugnali e trasformato da Cantore, mentre l’Hellas Verona vince sulla Pink Bari anche lei grazie a un rigore trasformato da Bragonzi.

Florentia San Gimignano – Napoli Femminile 1-0 89’ rig. Cantore

Empoli Ladies – Milan 0-3 23’ Jane, 81’ Giacinti, 90’+1’ Tucceri Cimini

Hellas Verona – Pink Bari 1-0 33’ rig. Bragonzi

Inter – AS Roma 1-1 45’+1’ Serturini (R), 69’ Marinelli (I)

Sassuolo – San Marino Academy 1-0 82’ Pirone

Juventus – Fiorentina 4-0 4’ Girelli, 15’ Alves, 66’ Bonansea, 80’ Hurtig

CLASSIFICA: Juventus 15, Sassuolo 13, Milan 12, Empoli e Fiorentina 9, Roma 8, Inter 7, Florentia 6, Hellas Verona, San Marino Academy e Pink Bari 3, Napoli 0.