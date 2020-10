Serie B Femminile 2020-2021, i risultati della quarta giornata

Rate this post

Nello scorso fine settimana si sono giocate le gare della quarta giornata della Serie B Femminile 2020-2021: vediamo insieme risultati e classifica.

Il Pomigliano si aggiudica la sfida al vertice col Cittadella grazie alla tripletta di Tata e alla rete di Galluccio su calcio di rigore e guadagna la vetta della classifica, anche grazie al pareggio tra Lazio e Riozzese: le lombarde si portano in vantaggio con Pellegrinelli ma Clemente in avvio di ripresa rimette in equilibrio il punteggio.

In contemporanea il Brescia rimedia il primo ko stagionale contro il ChievoVerona: le venete si impongono sulle Leonesse con un netto poker sigillato da Peretti, Pecchini e dalla doppietta di Mascanzoni (per le padrone di casa gol su di calcio di rigore trasformato da Previtali).

Successo per il Tavagnacco, con le friulane vincono in casa dell’Orobica grazie alla rete di Ferin al 49’, e per il Ravenna, con le romagnole che si impongono contro la Roma CF siglato da Cimatti, Iacuzzi e Ligi.

Il Cesena cala il poker ai danni del Perugia grazie alla tripletta di Petralia e alla marcatura di Beleffi mentre la sfida tra Vicenza e Pontedera si conclude con uno spettacolare pareggio: per le padrone di casa valgono le reti di Ferrati, Yeboaa e Cattuzzo, mentre per le ospiti valgono l’autorete di Missiaggia e le reti di Iannella e Tramonti.

Brescia – Chievo Verona Women 1-4 2’ Peretti (C), 30’ Pecchini (C), 46’ rig. Previtali (B), 73’ e 76’ Mascanzoni (C)

Cesena – Perugia 4-0 33’, 44’ e 53’ Petralia, 83’ Beleffi

Vicenza Calcio Femminile – Pontedera 3-3 4’ aut. Missiaggia (P), 7’ Ferrati (V), 43’ Iannella (P), 57’ Yeboaa (V), 66’ Tramonti (P), 81’ Cattuzzo (V)

Lazio Women – Riozzese Como 1-1 13’ Pellegrinelli (RC), 51’ Clemente (L)

Orobica Bergamo – Tavagnacco 0-1 49’ Ferin

Pomigliano Women – Cittadella Women 4-0 32’ e 37’ Tata, 45’ rig. Galluccio, 79’ Tata

Ravenna Women – Roma CF 3-0 6’ Cimatti, 63’ Iacuzzi, 86’ Ligi

CLASSIFICA: Pomigliano 10, Lazio e Ravenna 8, Riozzese, Tavagnacco, Brescia e Cittadella 7, Cesena 6, Vicenza 5, ChievoVerona 4, Roma CF e Perugia 3, Orobica e Pontedera 1.